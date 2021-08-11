SKYLE於韓國音樂節目《Show Champion》出道　實力女團再次登場

亞洲合作女團SKYLE (ERIN、CHAEHYEON、GINNY、UJEONG)今日於韓國MBC音樂節目《Show Champion》中再次表演出道曲《給我天使之翼》。

於韓國MBC音樂節目《Show Champion》中再次表演出道曲《給我天使之翼》。

四位成員充滿自信的表演吸引了現場所有因的視線和耳朵，現場的工作人員都紛紛大讚她們不怯場的專業表現，很難相信這是新人的首次舞台。

成員們更在休息時間在後台瘋狂自拍，經理人笑言只在今天手機裡已新增了成員們超過500張的自拍照。

四人合照。

隊長CHAEHYEON說：「因為是一直夢想著的音樂節目的舞台，所以成員們都很開心和幸福，為了粉絲盡了最大的努力。今後我們會展現更加帥氣的舞台，請大家多多期待。」

而有小韓素希之稱的ERIN笑說因只可以用經理人的手機和時間有限，每人只有3分鐘的時間內竟然可以拍到500張以上，也不禁覺得自拍技術也很專業。

SKYLE昨天繼《The Show》之後，今日出演韓國MBC Everyone的《Show Champion》，另外分別會在13日出演韓國KBS 2TV的《Show Music Bank》，14日出演韓國阿里郎TV的《Simply K-Pop》和15日於《堤川國際音樂電影節》表演。

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