SKYLE登KBS《音樂銀行》打歌舞台　怪力新人無懼壓力造完美表現

中韓合作女團SKYLE(ERIN、CHAEHYON、GINNY、UJEONG)於韓國時間8月4日中午12點發行了出道專輯《FLY UP HIGH》的主打歌《給我天使之翼》的MV之後接連登上韓國多個著名音樂打歌節目，進行了主打曲《給我天使之翼》的舞台表演。

SKYLE發行了出道專輯《FLY UP HIGH》的主打歌《給我天使之翼》。

今日更登上作為韓國三大電視台之一的KBS的舞台，在《音樂銀行》上表演對於新人來說是榮幸也是挑戰。因為在韓國打歌節目基本上不可以咪咀，需要唱Live ，所以又唱又跳的話，就可以立即顯示實力，有沒有不夠氣和走音，會不會將宣傳變成車禍現場，好在SKYLE四位成員的舞蹈底子和實力，讓整個舞台呈現出非新人姿態的成熟和高度的可觀性，粉絲更剪出消音版本，尤其主唱Chaehyeon 的飆高音，令大家非常認同SKYLE 的實力！

登上作為韓國三大電視台之一的KBS的舞台。

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