演鬥聽|再造一首《呼吸有害》？　「食軟雪糕」莊冬昕：等TVB搵我

「食軟雪糕～雪糕~雪糕！」這句歌詞相信大家都會聽過，2012年由莊冬昕主唱，內容抵死搞笑，節奏輕鬆明快，雖然當時被網民指為「膠歌」，但莊冬昕亦因此而成名。日前，他應王梓軒（Jonathan）的邀請，參與TVB的音樂節目《演鬥聽》，久未在電視上露面的他，被邀上台時更被Jonathan笑稱：「如果《食軟雪糕》呢隻歌而家先出一定爆紅。」

莊冬昕應王梓軒邀請參加音樂節目《演鬥聽》。（陳順禎攝）

在接受《香港01》訪問時，莊冬昕解釋重新在電視台上現身的原因，他說：「其實係Jonathan message我嘅，我都好欣賞佢嘅音樂才華，所以咪嚟玩吓，同埋認識多啲音樂圈嘅新血。（《食軟雪糕》如果而家先出會爆紅？）多謝多謝，冇得如果嘅，我可能太早喇，下次唔好咁急，等耐啲先。」

其實唔使而家出，《食軟雪糕》當年都真係紅過。（陳順禎攝）

別以為莊冬昕只會唱《食軟雪糕》，其實他更主力在幕後創作音樂，不少耳細能詳的歌曲也有份參與，包括上年爆紅的《呼吸有害》與鄧智偉一起擔任監製一職，當年備受爭議，由林峯主唱的《CHOK》也有份擔任作曲、編曲和監製。在2011年以藝名DEAL正式出道幕前，不過在2012唱完《食軟雪糕》後便再回歸幕後，他指：「其實我未出歌之前我都係做開幕後，我冇話返翻去幕後嘅，我一路繼續做幕後咁，有時都會出吓啲歌自癒一下。其實對我嚟講又冇乜分幕前幕後，我都係繼續做音樂，有時係自己唱，有時係人哋唱，睇吓有咩機會。（怕唔怕人哋剩係記得你唱《食軟雪糕》？） 唔介意嘅，可能嗰啲編曲或者幕後嗰啲嘢大家冇咁留意到，但我都享受。」

只要享受，站在哪一個位置都不是問題。（陳順禎攝）

現年38歲的莊冬昕已漸漸成為樂壇的中有經驗的前輩，對於近年不斷湧出的樂壇新秀，他感到非常雀躍，他說：「我有留意好多樂壇嘅新人，甚至有啲只係社交媒體創作，冇做電視電台嘅新人，全部都好叻，我想認識多啲新嘅音樂人同佢哋玩吓。（《聲夢》點睇？）好叻，咁細個，我諗超出我想像，全部都係。」上年《呼吸有害》的成功，會否想更多創作劇集歌？他笑說：「好呀好呀，呢個要等TVB或者各大電視台搵我喇！」

TVB音樂節目《演鬥聽》。（陳順禎攝）

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