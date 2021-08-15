怒火｜謝霆鋒談陳木勝眼濕濕　憶《特警新人類》：佢鬧我哋死𡃁仔

謝霆鋒新戲《怒火》將於本周四（19日）上映，日前接受ViuTV娛樂新聞主播文桂琪（Koey）訪問，談及新戲有大量動作場面，霆鋒直言要把握時間單手食飯，另一隻手則用來練蝴蝶刀，更表示就連如廁時亦會以雙手練習蝴蝶刀，為新戲全神貫注地苦練。謝霆鋒坦言為了電影豁出去：「我喺拍攝時絕對會拎生命做賭注，而且希望大家睇嘅時候會覺得，其實佢咁多年都無變，都會付出一切畀電影。」



謝霆鋒為新戲《怒火》接受ViuTV娛樂新聞主播文桂琪訪問。

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謝霆鋒多年來與去年8月離世的導演陳木勝合作無間，《怒火》作為導演遺作，霆鋒除了用心拍好電影外，更憶述當年在新人時節與吳彥祖、馮德倫及李璨琛拍《特警新人類》時，陳木勝對他的影響深遠：「佢影響我嘅係，你點樣用一個好匠人精神，去堅守你嘅道路，你唔係做一年、十年，你係做一世，都未必做得好。由第一部戲《特警新人類》時，佢鬧我哋幾個死𡃁仔，佢話你只可以經歷咁多次CUT、ACTION、NG嘅洗禮，先會真正成長。」

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謝霆鋒與幾位兄弟曾在《第38屆香港電影金像獎》說過有望原班人馬拍攝《特警新人類3》，而他亦直認拍《怒火》時曾求導演開拍續集，否則就是「特警老人類」：「佢（陳木勝）話唔好啦，你搵其他人，我哋四個當時唔知原因，之後我哋先知佢身體唔舒服。」當問到幾兄弟會否繼承導演精神，盡量原班人馬完成劇本時，霆鋒慨嘆：「呢個係一個好好嘅提議，但我相信到今日都無人夠勇敢面對呢件事。」

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