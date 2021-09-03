「史上最短命韓國女團」SOLIA出道5天就散解　超低成本MV嚇窒網友

韓國女子團體SOLIA剛於今年8月17日出道，五天後就在官方IG發表聲明，因公司狀況無法再繼續帶領團隊，與成員經過長時間協調討論後，最終還是宣布就此解散，讓粉絲感到十分震驚，成員們也公布自己的個人IG，提供粉絲繼續關注的管道。



公司無力經營？韓女團出道五天就解散

SOLIA的官方IG在22日宣布解散消息，內文寫到「很抱歉突然帶來一個不好的消息，現在的公司情況已經無法再繼續帶領團隊走下去。」表示雖然出道時間不長，但還是想跟支持的粉絲說聲謝謝和對不起，未來各個團員們的活動將會持續更新在自己個人IG上，希望粉絲們還可以繼續關注各成員。

👇👇👇點圖看SOLIA團體及成員個人照👇👇👇

+ 10

團員IG吐心聲 網心酸：MV慘不忍睹

宣布解散消息後，成員陸續在自己的IG上吐露心聲，雖然很遺憾無法繼續以團體活動來展現給粉絲，但還是有許多美好的回憶，非常感謝粉絲的愛。

👇👇👇點圖看SOLIA新曲MV👇👇👇

+ 21

消息傳開之後，不少人都表示遺憾，也有網友表示不僅MV特效非常令人不忍直視，就連成員團體宣傳照片的圖都P歪，讓人納悶為什麼公司還要讓她們出道。「已經看過太多這種沒錢弄佈景就出外景或用後製的團 看了真的很心酸不知道她們能撐多久」、「雖然非粉但好心酸，希望這些女孩未來還是有機會實現她們的夢想…」、「MV動畫慘不忍睹，感覺像大學的期末分組作業 還不如在大草原或沙灘之類的自然背景拍攝」。

同場加映：DIA順伊IG罕曬驕人上圍 盤點韓國女團隱藏級好身材成員（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

延伸閱讀：

射箭大叔上韓綜秒變帥！無奈自曝真實年齡：我還是歐爸啊

神秘魅力超吸粉！「?te壞特」讀完七年醫學院 蒙面原因、名字由來揭曉

BLACKPINK Lisa「養摺耳貓」遭炎上！網批「不負責任」粉絲護航：別情緒勒索

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】