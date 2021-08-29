姚焯菲商場騷表演唔記得歌詞　尷尬可愛樣迷死粉絲！

自《聲夢傳奇》比賽結束，一班參賽者並沒有閒下來，除了忙於拍攝新劇集和節目之外，也有不少商場騷向他們招手，感受一下現場演唱的氣氛。今日（29日）下午，姚焯菲（Chantel）、冼晴峰、何晉樂、文凱婷和詹天文應邀到商場表演，現場大量粉絲聚集，各人都唱出自己有信心的歌曲。Chantel除了唱出《戀愛預告》之外，還唱出《說散就散》，不過唱咗兩句就忘詞，Chantel立即尷尬得不知怎樣，露出一個非常可愛的樣子，幸好只是忘了兩句，之後更補說：「唔記得咗。」

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