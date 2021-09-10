幫緊你應援團丨Ian心意卡搞喊玻璃骨女生　Lokman加碼送友情頸鏈

撰文：張國基
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ViuTV全新綜藝《幫緊你應援團》昨晚（9日）一集極度感人，Lokman（楊樂文）與阿妹（岑樂怡）為患有「玻璃骨」（先天性成骨不全症）的女生斌琳應援，原本兩人受照顧斌琳的Cami所託，結果Lokman與阿妹被兩人的友情感動，變成向兩人應援。

28歲的斌琳受到「玻璃骨」困擾，起居生活需要人照顧，好友Cami向應援團求助，讓斌琳可以見到偶像Ian（陳卓賢）一面。Cami在節目中透露斌琳因為怪病，曾經在街上受到歧視，Cami會比斌琳更嬲；斌琳又說因為患病，一生都未曾去過旅行。

Cami向應援團求助，希望達成斌琳想見Ian的心願。(影片截圖)
一番心思下終於見面。(影片截圖)

一直睇住兩人訪問的Lokman與阿妹，邊聽邊眼濕濕，之後兩人分別學剪髮及化妝，目的是為斌琳安排一次約會，讓Ian驚喜現身。約會前其中一次突擊上門探訪，斌琳見到Lokman已笑逐顏開，她床頭擺滿Ian的各種應援物品，亦向Lokman打聽Ian的秘密，心境與一般Hellosss（Ian粉絲稱呼）無異。

床頭放滿Ian應援。(影片截圖)
阿妹幫手化妝，為此特別去上堂學化妝。(影片截圖)

約會當日去到愉景灣，節目組安排斌琳獨處讓Ian出現送上驚喜，阿妹為免太曬，將自己的帽給了詩琳。一輪驚喜過後，Lokman代表節目組，稱在過程中被Cami及斌琳的友情感動，將兩條友情頸鏈分別送了給他們，Ian更為斌琳戴上頸鏈。

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