「燈芯絨大王」千金江鈺琪嫁莎莎太子爺郭浩泉　求婚現場低調奢華

麗達集團主席兼「燈芯絨大王」江達可的女兒江鈺琪(Yuki)是城中有名的富二代,據悉家住飛鵝山過億元獨立屋,每逢亮相《萬眾同心公益金》慈善籌款節目更勢必成為傳媒焦點,出眾的美貌及身材比一眾女明星更為搶鏡。周六(18日)Yuki就宣布穩交數年的男朋友郭浩泉(Patrick)求婚成功,她公開180度海景及粉紅花海的浪漫求婚現場並甜蜜告白:「Thank you for this wonderful perfect surprise my lovey dovey forever. My heart is so full when im with you, I love you my fiancé!」



點擊圖輯睇Yuki日常靚相+低調奢華求婚現場!

+ 29

據悉Patrick在初遇Yuki時已經對她有好感,隨即對其展開熱烈追求,二人約在2019年公開戀情,及後不時在個人社交網站大放閃光彈,大曬與男友的恩愛日常。Patrick與Yuki可謂門當戶對,全名郭浩泉的他同樣出身豪門,是莎莎國際主席郭少明的兒子,他在家族中主要負責地產投資,經手的項目金額龐大,是城中知名的鑽石王老五。