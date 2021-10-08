Eric Kwok否認「大支嘢」擺明星款：其實大家都是工作

Eric Kwok（郭偉亮）近日拍攝餐廳廣告，於拍攝途中不但與片中男助手一角上演了一場極具戲劇性的對手戲，更向對方作出極大反差的貼心舉動，展現出對後輩的愛。宣傳片講述Eric正在進餐以等候男助手，及後男助手終趕到並尷尬地就座，Eric不但沒有理睬男助手，更不停地自言自語直指「好叉」，令男助手愈見驚慌，最後Eric更忍不住充滿氣勢地大叫「好叉」，嚇得男助手連水杯都拿不穩，將整杯水「倒頭淋」弄至全身濕透，Eric甫見到男助手從頭濕到落腳，即時展現出對後輩的愛，於口袋拿出紙巾為對方抹乾面上的水，場面溫馨。



Eric笑言自己不是「大支嘢」。

被問到日常工作有否曾向助手發火，Eric笑言自己不是「大支嘢」：「其實大家都是工作，自己平時又經常做幕後工作，所以都會體諒助手及後輩們，更可謂對他們愛護有加！」近年鮮有於幕前演出的Eric被問到今日拍攝是否好玩，他更指非常有趣：「今次的角色更非常有挑戰性，不但要以懾人的氣勢叫出『好叉』，同時亦要即時變臉，展現出對後輩的『愛意』，非常考演技！」

被問到最近為音樂節目及歌唱比賽作主持及評判，有沒有哪一位新人特別看好，Eric表示一直有積極與不同新人合作，當中其實有很多位都非常有潛力，相信他們早晚會成為樂壇的一顆金！

為拍攝電視廣告Eric以型格西裝 Look示人，大膽發表「叉燒哲學」， 坦言曾被家人以「叉燒」與自 己比較。

Eric當日又以型格西裝Look示人，盡顯其一貫型格打扮。拍攝期間，Eric不但Chok爆大展舞藝，更大膽地發表「叉燒哲學」，解構為何叉燒多年來俘虜大家的心，更幽默地指出每個小朋友或多或少都曾經被家人以一舊「叉燒」比較，引起大家的共嗚。拍攝後，Eric更笑言希望家人現在沒有後悔當年生了自己這舊「叉燒」出來！