換命真相劇評 | TVB式查案套路吸引固定捧場客　但部分懸念冇驚喜

無綫（TVB）電視劇《換命真相》16-20集劇評。



《換命真相》今周進入結局篇。至今劇本可以話穩穩陣陣，譚俊彥（飾時光）抽絲剝繭逐步迫近真相，算是TVB穩陣式套路，總有一班捧場客，又為唔啱醫療劇、職業劇的觀眾，提供另類選擇。

鄭子誠原來可以忠可以奸。（劇集截圖）

此外，蝴蝶效應貫穿了成部劇集，而且呈現得幾好，唔係輕輕帶過咁簡單。今周最好睇可以話係鄭子誠（飾Marco）為化驗報告造假一事心懷愧疚，竟然投案自首。而原時空的鄭子誠是奸角，為了保全自身而出賣徒弟譚俊彥，令譚俊彥大吃一驚。編劇鋪排了20集，終於揭開蝴蝶效應如何令鄭子誠由奸變忠，以致如何打亂維港集團老闆林韋辰（飾康永仁）收購維利大廈的計劃，都頗有追看性。

鄭子誠投案自首。（劇集截圖）

激嬲林韋辰。（劇集截圖）

《換命真相》懸念一浪接一浪，鋪排上做得不錯，但始終收視未算太理想，甚至觀乎11月頭的收視報告，成績更稍微下跌。點解會咁？或者原因出於部分懸念拖得太久，部分觀眾一早估到。例如陳庭欣（飾朱筱筱）係林韋辰二奶，其實都幾明顯，不過就拖咗好多集先揭開，又或者懷疑陳庭欣嘅死有可疑咁，節奏都拖得略慢。

陳庭欣係林偉辰二奶，同埋死因有可疑，都幾明顯。（劇集截圖）

另外，譚俊彥同鄧佩儀（飾張旻）感情戲，次次都幾乎講緊譚俊彥如何情不自禁，對鄧佩儀真情流露，點樣救完佢之後，又推開佢唔相認，而鄧佩儀又擺出大惑不解的樣子，或受傷淚崩，其實都幾悶，如果有啲新嘢睇就好。

不過監製黃偉聲接受《香港01》訪問時講過，部分觀眾就係鍾意估到情節嗰種快感，可能真係百貨應百客。

鄧佩儀受情傷爆喊。（劇集截圖）

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