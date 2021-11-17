星空下的仁醫劇透｜羅子溢張寶怡發現秘密 龔慈恩先係final boss?

《星空下的仁醫》第23集劇透



《星空下的仁醫》上集講到，海琪（周家怡飾）、叢昕（馬國明飾）為如何處理柏熙（羅子溢飾）偷藥之事大吵一場，海琪認定叢昕不擇手段。叢昕向振堯（海俊傑飾）請求讓他出任思雅手術的副刀。柏熙坦承自己因情緒病而濫藥，主動要求休假，振堯以此事要脅懷霜（龔慈恩飾）。卓盈（張寶兒飾）欣慰柏熙終願意面對問題，二人和好。振堯查出甘楓（鄭嘉穎飾）私自更改醫療報告，召開會議追責；振堯追究知情不報的海琪與葆晶（郭少芸飾）。明珠（康華飾）帶同幾個從私家醫院跳槽過來的醫生入主安妮；以芯（鍾嘉欣飾）回醫院復工，才發現小兒外科發生巨變……

開始變成其他人眼中嘅衰人。（《星空下的仁醫》劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集（23）講到，以芯得知甘楓更改醫療報告，大感錯愕，向甘楓問個究竟。卓盈收到美詩（江芷銦飾）的舊照，查證後得知懷霜竟是美詩手術的主刀醫生。海琪、葆晶認定叢昕暗中告密，將他視作陌路人。振堯與明珠提出更換醫療器材供應商，叢昕沉着應對。柏熙與卓盈發現美詩的手術報告內容不合常理，柏熙追查，懷疑另有內情……安妮聯同醫學院與麾濤合作，開展突破性的3D打印研究計劃。叢昕發現懷霜與麾濤之間藏着千絲萬縷的關係，以芯亦收到一個震撼的消息！

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