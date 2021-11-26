十月初五的月光第五集劇情｜郭子豪做金勝　大大聲嗌氣勢好勁

《十月初五的月光》第五集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，文初（胡鴻鈞飾）、君好（何依婷飾）特意為莎嬌（米雪飾）建立粉絲群組與安排網上直播，莎嬌感動。莎華（姚嘉妮飾）外出談公事時重遇展輝（海俊傑飾），得知對方已結婚感失落，展輝赫然知道莎莎早已離世。二人重遊舊地，莎華承諾為展輝引見生意夥伴。君好驚見文初和禮信（羅天宇飾）表現親暱，引來連番誤會，實情是禮信推薦文初擔任電視台手語翻譯工作。莎嬌多年知己全海景（石修飾）得悉孫兒生病，專誠往市區探望，惟兒子全古東反應冷淡。君好等驚聞世光（林偉飾）要收回小空地發展，眾人遷怒於禮信，認為他是幫兇。

君好誤會佢哋係Hehe。（劇集截圖）

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最新一集講到，禮信向莎華提出改建秘密基地方案，被莎華拒絕。莎華對世光緋聞不勝厭煩，再三警告世光自重。莎華借酒澆愁下藉故親近展輝，二人尷尬。江依文（蔚雨芯飾）突然被擄走，原來是沛琪（鄺潔楹飾）使計引金勝（郭子豪飾）現身要向他報復；世光及後出現狠狠教訓金勝，兩父子如同仇人。金勝回想往事，母親金素英欠債走投無路，找世光求救不果，最終引致素英跳樓自殺。君好知道禮信為小空地出心出力，漸對他改觀。展輝偶遇貌似莎莎的君好；與此同時，君好打聽到生父展輝的消息！

蔚雨芯飾突然被擄走。（劇集截圖）

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