十月初五的月光第六集劇情｜何依婷冇得認爸爸　演技三段式爆發

《十月初五的月光》第六集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，禮信（羅天宇飾）向莎華（姚嘉妮飾）提出改建秘密基地方案，被莎華拒絕。莎華對世光（林偉飾）緋聞不勝厭煩，再三警告世光自重。莎華借酒澆愁下藉故親近展輝（海俊傑飾），二人尷尬。江依文（蔚雨芯飾）突然被擄走，原來是沛琪（鄺潔楹飾）使計引金勝（郭子豪飾）現身要向他報復；世光及後出現狠狠教訓金勝，兩父子如同仇人。金勝回想往事，母親金素英欠債走投無路，找世光求救不果，最終引致素英跳樓自殺。君好（何依婷飾）知道禮信為小空地出心出力，漸對他改觀。展輝偶遇貌似莎莎的君好；與此同時，君好打聽到生父展輝的消息！

蔚雨芯飾突然被擄走。（劇集截圖）

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最新一集講到，莎嬌（米雪飾）得知展輝回港，聽從莎華意見，不想君好破壞展輝的家庭幸福。文初（胡鴻鈞飾）受莎嬌之命引開君好，阻止她跟展輝相認，但被君好識穿，得知展輝正跟莎嬌見面，君好趕回家中，但面對展輝，只好強忍相認之情。展輝原來是禮信在加拿大的世叔伯，禮信為君好製造機會，讓君好更了解展輝。流浮山眾街坊懷疑海景（石修飾）另結新歡，暗暗跟蹤，終發現他如沐春風的原因。莎嬌質疑自己不讓君好與展輝相認，太過不近人情，文初勸莎嬌應將相認權交予二人決定！

佢崩潰了。（劇集截圖）

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《十月初五的月光》Q&A

《十月初五的月光》總共有幾多集？

共20集，播到12月17日（星期五）

《十月初五的月光》幾點播？

逢星期一至五 20:30－21:30於翡翠台播出

《十月初五的月光》主題曲邊個唱？

胡鴻鈞

《十月初五的月光》片尾曲邊個唱？

胡鴻鈞、何依婷和羅天宇合唱

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