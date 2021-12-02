十月初五的月光第九集劇情｜姚嘉妮演技大爆發　與米雪鬥戲唔輸蝕

《十月初五的月光》第九集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，禮信欲帶父母重回合照之地修補關係，卻弄巧反拙惹怒母親。禮信得悉父母回港是為了尋找弟弟的同款遺物，決定完成母親心願。冰心無意中發現展輝買飾物而不是送給自己，懷疑展輝另有情人，讓展輝警覺。君好通知禮信找到紅色小車賣家，沛琪知道後醋意大發，出現阻攔交易。禮信把自己擁有的同款小車改裝送給母親，多得文初和君好幫助，禮信和母親的心結終於解開。冰心暗中跟蹤展輝去到君好的畫展，目睹二人表現親暱，憤怒下掌摑君好。

食辣食到暈低。（劇集截圖）

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最新一集講到，冰心怒摑君好，與展輝陷入冷戰。禮信問文初怎樣用哨子吹出「我愛你」意思，文初教導禮信，但不知禮信原來對君好有意。汪洋撞見海琳和沛堅交往，更責怪海景等一早知情。莎嬌得知當日莎華有心讓冰心發現展輝前往君好的畫展，認定莎華立壞心腸要令君好難受，兩母女不歡而散。海景知道古東的公司為莎華名下餐廳承包工程出意外，莎華要求古東賠償一千萬，海景主動找莎華講和……禮信以哨子聲向君好表白，君好心如鹿撞，文初大為震愕。

演技大爆發。（劇集截圖）

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《十月初五的月光》Q&A

《十月初五的月光》總共有幾多集？

共20集，播到12月17日（星期五）

《十月初五的月光》幾點播？

逢星期一至五 20:30－21:30於翡翠台播出

《十月初五的月光》主題曲邊個唱？

胡鴻鈞

《十月初五的月光》片尾曲邊個唱？

胡鴻鈞、何依婷和羅天宇合唱

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