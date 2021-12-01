東北季候風殺到　幫貓狗保暖同時避開5大家居陷阱　避免意外發生

每天氣溫不斷下降，在冷颼颼的冬天，毛爸媽大多會想盡辦法幫家裏的寵物保暖，但保暖之餘，也要小心保暖物品釀成各種意外。以下就來看看保暖物裏有哪些潛藏的危機，還有3大原則避免保暖物品釀成各種意外。文： Q小蓉／滔客



翻覆後會形成密閉空間的貓窩狗窩

大部分貓奴狗奴家中應該至少都會有一個貓窩或狗窩，這些貓窩狗窩的款式也愈來愈多樣化。如果是開放式的窩自然不用擔心，但有些窩的設計只有一個小開口，一旦翻覆，開口可能會緊貼著地面，導致空氣無法進入貓窩裏，而貓咪也沒有力氣鑽出來導致窒息而死亡，因此毛爸媽在挑選貓窩狗窩時，一定要留意，選擇沒有風險的設計款式。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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煤油爐、鹵素燈、電暖爐

大範圍的空間很適合使用煤油爐，保暖效果很好，但只要碰觸很容易就會灼傷；鹵素電暖器如果長時間照射易燃物很有可能導致著火，且它和電暖爐一樣，長時間近距離使用容易導致低溫灼傷，加上這幾種電器都會消耗氧氣，使用時一定要稍微開窗，避免在密閉空間長時間使用。

電熱毯、暖暖包、熱水袋

電熱毯、暖暖包或熱水袋看似比較安全，但使用時一定要墊一層布，否則長時間直接接觸會導致低溫灼傷。另外，兔兔或有些貓狗可能會習慣啃咬各種物品，萬一咬破暖暖包，吃下裏面的東西就很危險了。

保暖衣物

大多毛孩都並不喜歡穿上衣物，額外的衣物可能使毛孩感到窘迫、憂鬱，甚至體溫過高卻無法自己脫掉衣服。除非毛孩特別虛弱或因疾病而剃短毛髮，否則毛爸媽最多讓毛孩穿上衣服拍拍照，就要儘快脫掉比較好。

浴缸或水桶裏的熱水

有些家庭習慣泡澡，為了省水省煤氣，前一個人泡完還會把熱水留著讓下一個人泡，這時千萬要記得為浴缸加蓋或確實關緊浴室的門，以免毛孩不小心掉進水裏，有溺斃的風險。

謹記3大原則避免意外

其實貓咪、狗狗、鼠或兔兔等毛孩本身就有禦寒的毛皮，除非因為生病、天生沒有毛，或是剛出生，否則以香港的天氣來說，待在室內，其實只要有個溫暖的窩已經很足夠了。

如果要使用其他額外的保暖方式，特別是電器類，就要謹記3大原則：

．出門時關閉電源

．即使在家也要在視線範圍內使用

．避免寵物靠太近或直接接觸



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