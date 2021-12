MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生)與Anson Lo(盧瀚霆)、Edan(呂爵安)、Ian(陳卓賢)、姜濤、Jer(柳應廷),上周二(7日)及三(8日)舉行《MOOV Music On The Road》音樂會。今日(14日)他於IG分享舞台照,感謝粉絲的一直支持。他坦言:「每段旅程都會有開始與終結,或許我在路上不是最聰明最出眾,但至少我努力過。謝謝大家一直支持,希望將來可以後希望可以係唔同路上繼續出發,繼續努力,繼續on the road。」



Anson Kong IG帖文惹來退團猜測。(梁碧玲 攝)

雖然看似是普通的感謝文,但行文間卻惹來退團猜測。有網友在討論區發文詢問AK是否暗示要離團,有網友發現AK IG個人簡介刪除了隊名MIRROR;有人則認為只是普通的感謝文,勸喻粉絲切勿過分解讀。而AK帖文短短4小時便喪吸3萬Like,不少粉絲在帖文下留言指「無論你行到邊都跟實你。」

對於AK疑似退團,ViuTV製作部副總裁金廣誠則回覆表示:「邊到聽返嚟?冇啲咁嘅事!」而AK不久後於個人簡介上加回MIRROR,看來鏡粉同AK粉絲不用擔心啦!

ViuTV製作部副總裁金生話消息非屬實。(IG@_kisang_)

AK早前IG個人簡介被發現隊名MIRROR不見了。(IG@_kisang_)

