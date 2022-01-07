Omicron｜「X教授」柏克史釗域劇組爆疫！開工一日50+確診急停拍

【Omicron／美國疫情】柏克史釗域（Patrick Stewart）主演的科幻影集《星空奇遇記：皮尚魯》（Star Trek: Picard）為最新一部因COVID-19疫情宣布停拍的劇集。



根據《The Hollywood Reporter》的消息來源指出，《星空奇遇記：皮尚魯》劇組在聖誕假期後，於本周一正式重返工作崗位，不料在開工第一天的檢測後，發現有超過50位工作人員染疫，也迫使拍攝立刻中止。

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據了解，《星空奇遇記：皮尚魯》的劇組人員多達450人，而此次染疫的範圍跨越多區，包括卡司所在的A區也淪陷。報導進一步指出，自周一起停拍後，目前尚未得知復工日期，但期望在下周就能復拍。而根據《Deadline》指出，儘管劇組有數十人確診，但主演柏克史釗域不在其中。

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事實上，此波新冠變種病毒Omicron疫情在美延燒後，也讓多部美劇陸續停工，包括三部 ABC 美劇《實習醫生》（Grey's Anatomy）、《Station 19》（Station 19）、《The Rookie》決定延後復工。

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而《重返犯罪現場》（NCIS）和《芝加哥烈火群英》（Chicago Fire）都有劇組人員確診，因此目前已中斷拍攝。

《星空奇遇記：皮尚魯》由《星空奇遇記：發現號》（Star Trek: Discovery）共同主創Alex Kurtzman打造，描述柏克史釗域飾演的「皮尚魯艦長」尚路克皮尚魯從星際艦隊退役 14 年期間，在他的葡萄莊園過著平靜生活，直到一名神祕年輕女子達姬突然找上門，向他求助。他很快發現，這名女子可能跟他的過去有著特殊連結。

劇集在去年正式獲得第三季續訂，為了控制預算和檔期安排，第二季、第三季採接連拍攝，第二季將於今年2月首播。

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