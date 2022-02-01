20歲印尼女靠誇張身材爆紅IG勁吸137萬followers　網友嚇親：TDLB

隨著電競、手遊的普及，想必在男生心中、倘若另一半能陪自己玩遊戲抑或聊相關內容，肯定會是最理想的感情狀態。而在印尼，便有位於IG上坐擁137萬追蹤的人氣網紅，不僅身材誇張姣好外，他也是印尼電競團隊GENG KAPA (GPX)的培訓人才。



來自雅加達的20歲網紅Anastasya Khosasih，不僅曾登上印尼知名主持人Deddy Corburzier的節目、在兩個月的時間內便締造500萬次YouTube觀看外，她還有推出音樂作品以及擔任多個品牌大使，著實能想見Anastasya Khosasih的高人氣。

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當然除了遊戲、主持等領域出眾，他那誇張的上圍也是屢屢讓男性粉絲大流鼻血，紛紛留言下「TDLB！ (意旨：太大了吧)」，「只有妳能 cos 綱手」的話。

值得一提的是，於日前印尼電競團隊GENG KAPAK(GPX)才正式公開Anastasya Khosasi 加入團隊的消息，造成14萬網友按讚朝聖，而日後Anastasya Khosasi會不會親身出戰相關的Mobile Legends也非常讓人期待。

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