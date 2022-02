本港第五波疫情火速爆發,消息指今日(5/2)新增350宗確診個案,不明源頭個案不斷有增新個案,令市民聞風喪膽。而港府亦呼籲僱主盡量讓員工在家工作,以及減少社區人流和社交接觸。而李治廷今日(5/2)在西貢海鮮街拍戲,不忘在社交平台上載照片並發文:「2 years I haven' t been back in # hongkong. Close to 5 years I haven' t shot a film here. Feels absolutely # surreal!」不過就有網民留言溫馨提示他要注意安全:「今日有350宗確診個案。」

疫情嚴重咗,注意安全呀!(IG:aarif_964)