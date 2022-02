39歲陳法拉曬與法籍老公甜蜜合照　皮膚光滑如剝殼雞蛋幼嫩

陳法拉今日(15日)在Instagram上載與法籍老公Emmanuel依偎在一起的合照,而法拉在帖文中寫道:「Paris, so romantic! Haha I for sure know how to annoy you. Happy Valentine’s Day everyone! Don’t take people who love you for granted.(巴黎,好浪漫!哈哈,我肯定知道如何惹惱你。大家情人節快樂!不要把愛你的人視為理所當然。)」,還在帖文中Tag了丈夫的社交媒體大放閃光彈,真係非常之Sweet!

陳法拉今日(15日)在Instagram上載與法籍老公Emmanuel依偎在一起的合照。(IG/@falachenfala)

除此之外,現年39歲的陳法拉還有不足10天就要迎來她的40歲生日,但是在照片中見到她的皮膚白皙狀態非常好!不但沒有皺紋及色斑,皮膚光滑到令她的蘋果肌成功反光,可見如剝殼雞蛋幼嫩,話佢十八、廿二都有人信。

