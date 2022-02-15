39歲陳法拉曬與法籍老公甜蜜合照　皮膚光滑如剝殼雞蛋幼嫩

陳法拉今日（15日）在Instagram上載與法籍老公Emmanuel依偎在一起的合照，而法拉在帖文中寫道：「Paris, so romantic! Haha I for sure know how to annoy you. Happy Valentine’s Day everyone! Don’t take people who love you for granted.（巴黎，好浪漫！哈哈，我肯定知道如何惹惱你。大家情人節快樂！不要把愛你的人視為理所當然。）」，還在帖文中Tag了丈夫的社交媒體大放閃光彈，真係非常之Sweet！

陳法拉今日（15日）在Instagram上載與法籍老公Emmanuel依偎在一起的合照。（IG/@falachenfala）

除此之外,現年39歲的陳法拉還有不足10天就要迎來她的40歲生日，但是在照片中見到她的皮膚白皙狀態非常好！不但沒有皺紋及色斑，皮膚光滑到令她的蘋果肌成功反光，可見如剝殼雞蛋幼嫩，話佢十八、廿二都有人信。

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