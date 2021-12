《尚氣與十環幫傳奇》演員頒獎禮重聚　陳法拉高貴晚裝艷壓全場

陳法拉參與演出的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)自9月上映至今相隔3個多月後,戲中一班演員近日又在舞台上重聚。



陳法拉在戲中飾演「映麗」。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

一個於洛杉磯舉行名為Unforgettable Gala(The 19th Annual Asian American Award)中,《尚氣與十環幫傳奇》氣勢如虹連奪3奬包括,其中包括「2021最佳影片」、「Vanguard」,而男主角劉思慕更從戲內戲外皆美麗動人的拍檔陳法拉和 Benedict Wong手上接過「Breakout in Film」的奬項,興奮之餘更份外有親切感。

身穿Giorgio Armani晚裝的法拉,在台上繼續艷光四射,身型比以前更苗條,可惜梁朝偉、楊紫瓊及《尚氣》導演未有出席活動。大家再次重聚猶如家庭聚會一樣,埸面溫馨愉快。

《尚氣與十環幫傳奇》的首映禮。(IMDb 圖片)