《尚氣與十環幫傳奇》演員頒獎禮重聚　陳法拉高貴晚裝艷壓全場

陳法拉參與演出的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）自9月上映至今相隔3個多月後，戲中一班演員近日又在舞台上重聚。



陳法拉在戲中飾演「映麗」。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

一個於洛杉磯舉行名為Unforgettable Gala（The 19th Annual Asian American Award）中，《尚氣與十環幫傳奇》氣勢如虹連奪3奬包括，其中包括「2021最佳影片」、「Vanguard」，而男主角劉思慕更從戲內戲外皆美麗動人的拍檔陳法拉和 Benedict Wong手上接過「Breakout in Film」的奬項，興奮之餘更份外有親切感。

身穿Giorgio Armani晚裝的法拉，在台上繼續艷光四射，身型比以前更苗條，可惜梁朝偉、楊紫瓊及《尚氣》導演未有出席活動。大家再次重聚猶如家庭聚會一樣，埸面溫馨愉快。

《尚氣與十環幫傳奇》的首映禮。（IMDb 圖片）