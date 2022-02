陳法拉便服Look遊公園激似大學生　同行囡囡忽然長大勁騷長腿？

現年40歲的陳法拉樣貌身材依然Keep得勁好,完全沒有半點走樣,仍然是不少人心目中的女神。現年34歲的張夢兒曾在Marvel電影《尚氣與十環傳奇》中飾演陳法拉之女,她今日(26日)在Instagram的限時動態上載與陳法拉遊公園的影片,並寫道:「Mommy & daughter fun time (媽媽和女兒的歡樂時光)」,隨後陳法拉轉載並表示:「Can’t wait for spring and to hang out with my Shang-Chi daughter.(想快點到春天與我尚氣女兒去玩)」。見陳法拉在影片中素顏上陣,打扮得非常樸素似年輕的大學生,踩着扶手滑板車遊公園非常寫意。

