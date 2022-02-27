陳法拉便服Look遊公園激似大學生　同行囡囡忽然長大勁騷長腿？

現年40歲的陳法拉樣貌身材依然Keep得勁好，完全沒有半點走樣，仍然是不少人心目中的女神。現年34歲的張夢兒曾在Marvel電影《尚氣與十環傳奇》中飾演陳法拉之女，她今日（26日）在Instagram的限時動態上載與陳法拉遊公園的影片，並寫道：「Mommy & daughter fun time （媽媽和女兒的歡樂時光）」，隨後陳法拉轉載並表示：「Can’t wait for spring and to hang out with my Shang-Chi daughter.（想快點到春天與我尚氣女兒去玩）」。見陳法拉在影片中素顏上陣，打扮得非常樸素似年輕的大學生，踩着扶手滑板車遊公園非常寫意。
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