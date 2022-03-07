「最美博士」許藍方曬親妹合照　網友讚嘆高顏值：有混血？

有「最美博士」之稱的許藍方，日前曬出與妹妹的合照，讓網友都讚嘆不已，認為一家顏值都很高。
許藍方曬出姊妹倆的合照，也解釋「她是妹妹 我是姐姐」，並透露妹妹回國了，可是又要回去了，幾乎都在隔離，網友看到兩人的合照忍不住問「博士妳們有混血兒的血統嗎？深邃的臉龐，好美喔！」，紛紛大讚「都是漂亮的美女」、「妳們姊妹倆都是女神等級」、「家族有好看的基因就是不一樣 都是美女」。
按下圖看清許藍方親妹及許藍方美照！
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