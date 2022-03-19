家族榮耀劇評｜豆瓣僅得5.5粒星極低分！劇情狗血又老土非致命傷?

豪門的故事不再是傳說。香港豪門劇，一度滿足了我們對金錢與權勢的想像。比如《溏心風暴》裡情義與權勢的較量，《創世紀》裡爾虞我詐的商場風雲，《珠光寶氣》裡姐妹父子相爭的情愛陷阱，都是虛構中照見現實。



不過這些年，香港的豪門劇越來越少了。最近好不容易出了一部從劇名開始就透露著文藝復興氣息的《家族榮耀》，卻被瘋狂吐槽。雖陣容堪稱近年TVB最佳：張智霖、楊怡、李彩樺、熊黛林、羅仲謙、黃浩然……

劇情也是將狗血進行到底。港姐嫁入豪門，兄弟鬩牆，妯娌爭寵。一個兒媳婦和堂兄弟暗通款曲，一個兒媳婦為了生兒子歇斯底里。豪門也會破產，犯罪自然坐牢，為爭權害死老公總要流幾行假淚。

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沒一個正常人，好一個港版《頂樓》。

黃金陣容加上曲折的劇情，《家族榮耀》似乎比老前輩《溏心風暴》們更敢突破下限，豆瓣卻只獲得了5.5的評分。十幾年過去，怎麼不知不覺中，香港豪門劇就過時了？

以下內容涉及《家族榮耀》劇透



01、一個億都沒有，算什麼豪門？

《家族榮耀》的開場，就讓人憂心豪門的錢還夠不夠花。港姐冠亞軍甄芯（楊怡飾）、賈洛儀（李彩樺飾）在同一天舉行婚禮，分別嫁給馬家的二少爺馬耀祖（黃浩然飾）和三少爺馬耀堂（羅仲謙飾）。

馬氏家族是百年老世家，既然娶了兩個港姐，怎麼也得買十個新聞頭條炫富搶流量吧。可馬家沒有，馬家很樸素。你以為的豪門婚禮是郭晶晶嫁給霍啟剛那樣的世紀婚禮，和約旦王室同桌喝喜酒。但實際上馬家卻以艱苦樸素為己任。

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宣誓儀式安排在泳池上，極簡到寒酸的拱門，捧花和花柱竟然是同款，哪怕是港姐頒獎典禮都比這個豪華一萬倍。

雖然劇組試圖通過多個角度的機位來證明這是一場“舉世矚目的婚宴”，但場面實在是過於親民了。你開始懷疑，甄芯和賈洛儀一定是真心愛上了馬家兩個少爺，而不是看中了他們的錢。

婚禮只是個形式，珠寶總是實打實的。雖然在臺詞裡反復強調這也是鑽石那也是鑽石，道具的質感卻跟不上。二少爺馬耀祖求婚用的是塑膠針織胸針。還有婚禮上讓人啼笑皆非的“寶石天鵝”。

幾集看下來，新婚夫婦們鴿子蛋嘛沒有，水鑽倒是很多。雖然“一克拉以下都是碎鑽，不值錢的”，但水鑽再大，也不值錢呀。大少爺的妻子葉彩薇也是豪門出門，名言是“我們這些一出生就是鳳凰的人，才是鳳凰”。但鳳凰的鑽石手鐲號稱十幾萬，看上去卻非常接地氣。

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港劇一貫被嘲笑“窮”，一棟祖傳的豪宅TVB用了幾百次。

這次馬家的房子位於深圳大梅沙天麓，確實是華南數得上來的豪宅。即便室內設計風格很“樣板間”，也算是給《家族榮耀》挽回了一點豪門的面子。但劇組樸素的金錢觀對豪門劇來說還是很要命。求婚、結婚、婚禮上“偷手鐲”的重要環節，都用的是無法彰顯身家的首飾。

在動輒網紅主播身家數億的今天，馬家聯姻的親家，一直在給馬家做大工程的鳳凰葉彩薇家竟然因為拿不出一億的賠償金就要破產。妻子要個一百萬，大少爺嚇了一跳，“你怎麼要這麼多錢”。如此說來，豪門的門檻是否太低了些？

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02、專注狗血的港版《頂樓》

說《家族榮耀》是港版《頂樓》一點也不過分，它們的共同點就是邏輯不重要，重要的是不停的反轉和“全員惡人”的刺激感。馬家三兄弟看上去關係很鐵，實際一直在爭奪馬氏集團的繼承權。這種競爭自然蔓延到了妻子之間。

大少奶奶葉彩薇連生兩個女兒，只想給馬家生兒子傳宗接代；二少奶奶甄芯似乎善良又聰明，只可惜二少爺在大婚當晚就被廉政公署帶走；三少奶奶賈洛儀嫁到馬家其實是為了報仇，她覺得是馬家老太爺馬世宏害死了自己媽媽。

加上看似站在二少爺一派的堂兄弟馬展鴻，也是為了找大伯馬世宏報殺父之仇。這一家人除了嫁給愛情的甄芯，可以說是全員都心懷鬼胎。

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豪門劇的爭鬥萬變不離其宗，《家族榮耀》整體劇情土是土了一點，但還不至於無藥可救。真正可怕的，是它有太多與時代脫節以至於顯得很穿越的設定，以及一些讓人摸不著頭腦的洗腦語錄。在豪門裡想生兒子不稀奇。但想生兒子想到給自己的倆女兒取名叫招娣、來娣吧，是不是太誇張了？

21世紀了，這在面子上都過不去吧。

二兒子坐牢了，老太爺不想著把馬氏集團CEO的位置給另外倆兒子，而是給了自己的二兒媳甄芯——因為他覺得兒媳以後會把位置還給丈夫。好歹也是大家族的多年掌門人，怎麼如此天真無邪。

甄芯發現老公在外面有小三有女兒打算離婚，老太爺卻勸她：在別人眼裡，是我兒子明明有女人有女兒還欺騙了你的感情，我卻覺得我兒子明明被別的女人糾纏了三年，卻還是要娶你，他一定是愛慘了你。寫這臺詞的編劇真的相信這種真愛理論嗎？

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三少奶奶賈洛儀呢，說是來報仇的，但從頭到尾她的小動作最少，每次真要害人都退縮了。甚至在沒有大變動的情況下，打算放棄報仇，轉型變成好人。馬世宏不光害得你媽媽天天打你，最後還讓你在孤兒院長大，吃了十多年的苦，怎麼沒點站得住的理由就放棄了？總不是因為人間有大愛吧。

男主角，張智霖飾演的馬展宏，倒是真的來報仇的。但報仇的理由非常鬼畜。他爸爸曾是馬氏集團繼承人之一，卻被綁架了。明明當時馬家都準備好了一個億的贖金，他爸卻還是死了。

從此馬展宏就開始尋找真相，唯一的證人在臨死前只留下了幾個字，“馬先生，綁架，馬先生“。馬展宏從此認定自己的大伯是為了奪權害死自己爸爸。這理由真的很站不住腳。大家都姓馬，不要為了增加矛盾搞一出安陵容死前說“皇后殺了皇后”的戲碼讓人猜嘛！

最離譜的還要算甄芯。她在婚前和堂哥馬展鴻春風一度，明明是要避嫌的關係，兩個人卻始終粘粘乎乎的。婚前接吻的照片被丈夫發現了，她卻說，“他當時只是想恭喜我們結婚，就親了我一下。”我代表二少爺表示沒法相信這種鬼話。

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當看完大半部《家族榮耀》，你會發現所有角色可以被簡單粗暴的分為三種人：壞人，傻子，以及甄芯。二少奶奶甄芯，人如其名，以真善美著稱。不過想到楊怡把著名惡女姚金鈴演活了，大家也不會真的相信甄芯是個大好人。但接下來的劇情還真一路奔著她是個絕世大善人去了。

丈夫被曝光出軌還有個私生女，她不要錢，只要丈夫保證“只愛我一個”；弟弟憑本事考進馬氏集團工作，她為了“公平公正“讓弟弟辭職；嫂子潑髒水，她義正嚴辭，大公無私，再次爭取到了公公的支持。

善良了16集，甄芯一個人把馬家這個傳承百年的世家玩得團團轉，公婆偏愛她，妯娌嫉妒卻幹不掉她。緊接著劇情急轉直下，丈夫出獄，揭穿她才是最有心計的人： 明顯上忍辱負重，暗地裡卻買兇殺害了小三母女。

而因為被丈夫戳破真相，便順水推舟害死了他，與馬展宏再續前緣。按照《頂樓》套路，真的很怕大少爺用另一個身份復活。

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03、祛魅後的豪門

雖然《家族榮耀》是優酷和寰亞合拍，但班底全部來自TVB，所以它深諳港劇劇情緊湊、衝突頻繁的好處。

但早些年的港劇之所以盛行，倒不只是因為撒狗血。最重要的還是它們的故事和人物立得住，浮誇中不失中國人最看重的情義倫理，所有人呈現的都是一種掙扎的狀態。

以07年走紅的《珠光寶氣》為例，同樣是三女主三男主的套路，沒有完人，大家都一身瑕疵，但觀眾依然愛上了這些角色。康雅思、康雅瞳、康雅言、賀峰、高長勝、賀哲男......他們身上固然有很多缺陷，但各有各的魅力所在。

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但看完《家族榮耀》，你真的能喜歡上裡面的人物嗎？比如馬展宏，明明應該是個腹黑隱忍惹人同情的角色，要為了父親勾心鬥角，又要看著心愛的女人嫁給仇人之子。偏偏人物塑造得過於單薄，復仇的情緒完全沒烘托起來。

不論是親情還是愛情，都變作一種類似口號的東西，沒有真情真意充實人物。狗血之外，一無所有。這也難怪豆瓣評分只有5.5分。電視劇的下滑，歸根到底還是現實正在下滑。過去我們對上流社會的理解，都來自於香港豪門。

財富積累的早，所以超乎想像得富有；1971年才開始實行一夫一妻制，所以大家族裡的掌門人不光有“大奶奶”還有好幾房姨太太，每房又生了不少孩子；港姐、巨星爭相嫁豪門，有的努力生子，有的灰心離婚，緋聞八卦管夠。

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有了現實的襯托，讓豪門劇顯得特別真實，甚至不夠帶勁。最近霍英東家族就在為了70億財產打官司，70億誒，不比電視劇裡為了1個億打破頭有看頭？

但話說回來，隨著一次次明星、主播的補稅風波，拍一部戲賺千萬，當幾年主播賺10億，霍家辛辛苦苦積攢的70億似乎也沒那麼多了。

越來越多不成器的後代在拖家族後腿。有的投資失敗賠了家族一百億；有的生意頭腦不夠被邊緣化，只能靠家族信託基金過活；還有的主動投身娛樂圈，爭當流量的一份子。

以前媒體不發達，看這些八卦還要等雜誌報紙出刊，最後吃瓜群眾拿到的都是一些語焉不詳的說法。但現在豪門紛紛親自下場，什麼風吹草動第一時間就有各種視角的現場解說。再好的電視劇也沒有真人秀看得過癮。

豪門劇過時了，終歸是因為真豪門離我們越來越近。再要歎息的，是港劇確實沒落了。交不出好作品，推不出好演員，頒獎典禮只剩一片噓聲。豪門劇的沒落，就化為我們對港劇的一聲歎息吧。