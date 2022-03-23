「屎家軍」事件後神隱YouTube一年　屎萊姆新片狂吸負評網民鬧爆

YouTuber屎萊姆兩年前因為被爆出以其為首的「屎家軍」在香港YouTuber界壟斷利益兼控制網絡輿論而被網民杯葛兼圍攻，雖然他隨後拍片回應指控，但被網民斥論點錯漏百出引起大量劣評，導致其訂閱人數直線下降，昔日人氣不再。屎萊姆因「屎家軍」事件神隱一年沒有再上載過新的YouTube影片，昨晚（22日）他終於上水宣布「拍番片」，雖然獲部分網民支持回歸，但卻仍被大批網民鬧爆。



屎萊姆事隔一年再拍片。（YouTube：屎萊姆的3次元）

屎萊姆昨晚上載一條名為「【整野】拍番片！要做嘅第１件事」，出片未夠一日錄得6萬多觀看次數，並隨即登上香港YouTube「發燒影片」第七名，不過dislike數字高達7800，遠超於近3000個likes。他在影片中表示復出拍片需要經常拍開箱和試食的主題，因此去製木工坊親手製一張長木枱，並拍片公開整個過程，整條影片約14分鐘長。

屎萊姆昨晚上載一條名為「【整野】拍番片！要做嘅第１件事」，出片未夠一日錄得6萬多觀看次數，並隨即登上香港YouTube「發燒影片」第七名，不過dislikes數字高達7800，遠超於近3000個likes。（YouTube：屎萊姆的3次元）

屎萊姆事隔一年再上載新片。（YouTube：屎萊姆的3次元 ）

屎萊姆的太太「屎嫂程程」則依然如常拍片。（YouTube：屎嫂程程）

事隔一年再拍片，有屎萊姆的支持者表示歡迎，但仍然有不少負評湧現，狠批屎萊姆扮什麼事情也沒發生過：「原本期待您分享呢一年嘅反思，我一定會畀機會您， 不過呢條片係有啲失望，好似博人哋唔記得咗發生咩事咁。」、「咁就當冇事發生」、「好似歷史人物係本歷史書彈翻起身咁」、「期待你再次收山 」、「阿屎好勁，出片幾個鐘就已經有5500 dislike，果然係負評王始祖」。

屎萊姆覺得能夠娛樂觀眾就得。（Instagram：@slime3d）

對於大量負評湧現，屎萊姆似乎已經見怪不怪，並大方留言表示：「娛樂到觀眾係最榮幸嘅事，無出片咁耐唯一最對唔住都係啲老觀眾！嚟緊繼續努力，Dislike我都唔會介意，我已經被X到～化晒～X我一野，你開心左（咗），我都算做左（咗）件功德～有意見歡迎留低，會消化會睇️。唔好鬧嚟鬧去架（㗎）啦，鬧我得架（㗎）啦。時間會證明一切！兜兜轉轉都番番嚟，都係因為中意（鍾意）拍野（嘢），離唔開呢樣野（嘢）。唔洗趕住出片～慢慢出，無views嘅壓力，無數要追，佛系拍片，想拍乜拍乜～回歸最初嘅隨心（初心）是但拍。」