TVB為CCTVB、sayno4tvb商標　官方聲明：每家企業最基本的責任

日前「見字飲水」被註冊成為商標，在網絡上掀起一陣風波，有網民因此查證到底還有甚麼字眼已被註冊成為商標，竟發現「CCTVB」及「Say No 4 TVB」兩個商標已被無綫（TVB）附屬公司「Zennora Group Limited」註冊，兩個申請涵蓋的貨品和服務類別，均分別達7種，包括有研究、視聽、印刷品、照片、廣告、商業經營、組織和管理、教育、娛樂、法律服務等，並已獲發出首份審查報告。

TVB附屬公司「ZENNORA GROUP LIMITED」，申請註冊「CCTVB」、「sayno4tvb」商標。（知識產權署）

TVB近年經常被形容作風似央視（CCTV），因此被取名為「CCTVB」，而「sayno4tvb」正與Facebook專頁「思思 TVB 的二三事」IG名稱一樣。他們及文指：「Sayno4tvb（Say No for TVB）呢個名其實係錯Grammar嘅，係其他成員創立專頁時嘅失誤，因為呢個名用得太耐，所以我哋都廢事改，但亦成為我哋「獨有」、區別於「Sayno2tvb團隊」嘅象徵。TVB明知錯grammar都要註冊呢個名，擺明要趕絕我哋，估計佢哋成功註冊商標後，就可以向Facebook及其他公司舉報我哋。」

sayno4tvb同名專頁「思思 TVB 的二三事」，指此名稱其實是文法有錯。（思思 TVB 的二三事 Facebook）

今日企業傳訊部總監黃德慧代表公司發出官方聲明，雖然未有直接解釋為何註冊此兩個商標，不過就講解自己對知識產權的責任，聲明如下：「本集團一直在公平的商業營商環境運作，企業商標均受到全面法例保障，是每家企業知識產權的一部份，維護自身企業利益丶商標使用法丶減低商標爭權行為，是每家企業最基本的責任，此項工作一直由本集團法律部專業人士負責，知識產權持有人有權對任何未經其同意而作出侵權行為的人士或機構採取法律行動，在此，本台別無補充。」

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