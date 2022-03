梁靖琪下月預產期　大仔Roman呷醋打媽媽肚皮　直言唔鍾意細佬？

現年39歲的梁靖琪(Toby)於2019年與小8年的老公施雋賢(Jon)結婚,同年誕下大仔施睿文(Roman),而細仔亦預計將於下個月出生。Toby前日(28日)於Instagram上載兩條影片,第一條影片中聽到Toby問Roman:「Can you say hi to 細佬」,Roman二話不說就同即將出世的細佬打招呼,還隔着媽媽的肚皮親吻細佬,Toby看到這一幕心都甜晒。

梁靖琪(Toby)細仔即將出生,預產期於下個月。(IG/@tobyleungchingki)

不過第二條影片的畫風就截然不同,見到Roman一邊拍媽媽的肚皮,一邊說:「I don't like 細佬」,馬上遭到Toby阻止:「細細力,細細力!」,Roman見狀馬上抱住媽咪再次向細佬打招呼,之後Toby問:「Do you like 細佬」,Roman居然直接說:「NO!」隨後更拒絕媽媽的要求,拒絕再次親吻細佬,Toby聽到忍不住笑了出聲,場面溫馨又好笑。

