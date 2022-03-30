梁靖琪下月預產期　大仔Roman呷醋打媽媽肚皮　直言唔鍾意細佬？

現年39歲的梁靖琪（Toby）於2019年與小8年的老公施雋賢（Jon）結婚，同年誕下大仔施睿文（Roman），而細仔亦預計將於下個月出生。Toby前日（28日）於Instagram上載兩條影片，第一條影片中聽到Toby問Roman：「Can you say hi to 細佬」，Roman二話不說就同即將出世的細佬打招呼，還隔着媽媽的肚皮親吻細佬，Toby看到這一幕心都甜晒。

梁靖琪(Toby)細仔即將出生，預產期於下個月。（IG/@tobyleungchingki）

不過第二條影片的畫風就截然不同，見到Roman一邊拍媽媽的肚皮，一邊說：「I don't like 細佬」，馬上遭到Toby阻止：「細細力，細細力！」，Roman見狀馬上抱住媽咪再次向細佬打招呼，之後Toby問：「Do you like 細佬」，Roman居然直接說：「NO！」隨後更拒絕媽媽的要求，拒絕再次親吻細佬，Toby聽到忍不住笑了出聲，場面溫馨又好笑。

點擊下圖看上述圖片：

點擊下圖看更多關於Toby的照片：