金宵大廈2 | 伍詠薇迫毀容蘇皓兒扮慘　取材自美國母虐女24年真事

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（6日）進入單元二《雙魚》，講述郭渺渺（蘇皓兒飾）小時候遭腐蝕性液體灼傷半邊臉，母親李淑芬（伍詠薇飾）多年來利用女兒被毀容一事販賣悲情，獲取經濟援助。



伍詠薇和蘇皓兒扮悲慘母女呃善款。（劇集截圖）

伍詠薇受訪稱今次飾演操控狂母親芬姐，雖然一直對外以疼愛女兒的積極形象示人，但內心卻無法接受女兒毀容，以及落入悲慘遭遇的現實。伍詠薇又笑言從影以來未試過扮成邋遢師奶。蘇皓兒則透露試過要凌晨3點起床化「毀容」妝，非常辛苦。

蘇皓兒化毀容妝。（影片截圖）

監製葉鎮輝不諱言故事《雙魚》取材自真人真事，其中一個靈感來自於2015年美國爆出的母女扮慘騙善款案件。居於美國密蘇里州的母親Clauddinnea（Dee Dee）向外界宣稱女兒Gypsy Rose天生患有肌肉萎縮症、癲癇、哮喘、睡眠窒息症等多種疾病。Gypsy臉容蒼白、牙齒及頭髮幾乎全掉落，須依靠輪椅代步，並靠胃管進食。

單元二《雙魚》其中一個靈感來自2015年美國母女扮殘障騙取善款案。（網上圖片）

Dee Dee又聲稱女兒只有7歲智商，缺乏自理能力；加上多年前遭酗酒丈夫拋棄，因要照顧女兒無法外出工作，須四周籌措醫藥費。二人悲慘遭遇惹來外界高度關注，母女二人不斷應邀穿州過省分享抗病經歷，慈善捐獻成為她們主要經濟收入，Dee Dee也獲公認為好媽媽。

二人相依為命，靠善款度日。（網上圖片）

直到2015年6月14日，有人發現Dee Dee陳屍家中，Gypsy則失去蹤影。警方找到Gypsy時發現她毫無病容，健步如飛。後來Dee Dee被揭發訛稱女兒重病騙善款，Gypsy被迫長期服藥、拔光牙齒及剃光頭髮，不聽話便遭受毒打，被虐24年。此外，當有醫生質疑Gypsy病歷，Dee Dee不但會批評其專業資格，更會展開疲勞轟炸，迫使他們按照自己口中所述病情開藥。

媽媽Dee Dee虐待女兒騙取善款。（網上圖片）

直至Gypsy思想日漸成熟，又因交了男友後才認清自己根本沒有生病，繼而唆使男友協助殺死母親，獲取自由。最後Gypsy被判囚10年，案件於2019年被翻拍成8集電視劇《The Act》（惡行）。

《The Act》根據美國真實故事改編，是宗轟動全美的謀殺案。（《The Act》劇照）

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