洪卓立與Hillary賀愛犬80歲大壽放閃 曾樂彤：隻眼好痛
撰文：胡凱欣
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香港男歌手洪卓立（Ken）早前認愛劉沛蘅（Hillary）後，不避嫌地在社交平台放閃。Ken早前被拍到與Hillary同居大圍舊樓，傳Hillary棄豪宅而與Ken同居，被傳「食軟飯」，Ken迅速回應二人財政獨立，並無「食軟飯」之嫌。
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Ken近日不停在社交平台放閃，昨日（13日） 上載一家三口的家庭照，相片可見二人親吻愛犬「肥膏」，十分溫馨。原來昨日是愛犬「肥膏」的八十大壽，Ken希望「肥膏」福如東海及身體健康，雖然「肥膏」身型細細，但已經有80歲的高齡。Ken更感慨：「如果不是從小看他長大，還真以為他只是個小朋友。」連同公司的曾樂彤都留言表示「隻眼好痛，殺我一個措手不及。」笑被二人閃傷。
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