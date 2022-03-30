劉沛蘅Hillary回應洪卓立認愛　感謝外界關心：搵到互相支持嘅人

洪卓立（Ken）和劉沛蘅（Hillary）最近傳出緋聞，雖然兩人一直未有承認戀情，但近日有傳媒拍攝到Hillary出入Ken大圍寓所，揭他們是同居關係，今日（30日），Ken終於在IG公開認愛並寫道：「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心」。

隨後，Hillary接受《香港01》訪問時亦回覆：「多謝大家關心！我哋每一日都好開心！我覺得任何關係都唔應該建基於金錢上，最重要係用心去交流、溝通，而搵到一個能夠互相支持大家嘅人係好難得。我真係唔係一個富家女，一直都要努力工作，希望大家俾返少少空間我哋」。

洪卓立Hillary被爆同居後大方認戀 強調財政獨立：我從來靠自己

不少網民都大讚他們好合襯！（IG@hungcl）

二人因合作而結識，Hillary曾先後擔任Ken歌曲《數寄屋橋次郎》及《喜劇收場》的MV女主角，Ken又曾在32歲生日正日分享了一張Hillary從後攬着他的花絮相，當時已有不少網民留言送上祝福，更大讚他們好合襯！

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