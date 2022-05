【奇異博士2】眼看《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)即將上映,相信各位Marvel粉們應該都等不及了吧!不過在進電影院前,你各位還有一件事情要做,那就是將所有本次觀影前必看的作品都補齊,編輯將為各位整理在欣賞《奇異博士2:失控多元宇宙》前所有必看的作品盤點,讓你看懂所有電影彩蛋和Marvel多重宇宙發展!



首先要看的當然是前作《奇異博士》,故事講述使用魔法的英雄「奇異博士」的起源故事,本是一名功成名就的醫生的史傳奇(Steven Strange),在一場殘酷的車禍中失去了一切,為尋求醫治自己雙手的方法,來到了卡瑪泰姬,認識了至尊魔法師「古一」(Ancient One),並以使雙手復原為目的留在她身邊學習,進而成為有史以來最有天份的至尊魔法師的故事。透過這部電影,我們將能了解該名英雄的完整起源,以及他在這段時間以來的經歷和改變,對於在電影一開始就掌握這名角色是不可或缺的。

《溫黛與幻視》

除了奇異博士本人外,我們已知在即將上映的該作中,將會出現我們熟悉的Wanda「紅女巫」一角。Wanda在Disney+獨家影集《溫黛與幻視》(WandaVision)中經歷了難以想像的事件,本該不在人世的幻視也猶如未曾離開過地出現在我們眼前,事後,我們才知道一切都是悲痛至極的Wanda搞的鬼,她利用強大的混沌魔法將整個西景鎮改造成自己理想的環境,只為了生活在她「夢想中」和幻視一同居住的這個家。

【圖輯】點圖放大重溫「紅女巫」使用混沌魔法創造「幻視」👇👇👇

+ 25

在《奇異博士2》預告中,我們也看到Wanda明白自己所犯下的過錯,卻對於同樣做錯而被稱為英雄的奇異博士頗有微詞,此外,她還在類似於夢境的所在遇見了曾在《溫黛與幻視》中出現,由自己所創造的兩個兒子,編輯認為,這種種的遭遇都可能讓Wanda對於混沌魔法越陷越深,以至於是走火入魔,最終成為該作真正反派是不無可能。

此外,粉絲們始終議論紛紛的神秘人影究竟是誰?編輯在近期也有了一個更加確定的答案,起初該渾身散發橘藍光芒的人影,普遍被認為是曾在《溫黛與幻視》中出現的天劍局(S.W.O.R.D.)探員Monica Rambeau,該角色在《溫黛與幻視》中覺醒能力,在漫畫中也曾是某一代的Marvel隊長,這個可能性是合理的,然而,在越來越多預告曝光後,有眼利的粉絲截到了更加清晰的畫面,該人影看起來更像是個留鬍子的男性,再加上該服裝的外型,極有可能就是大家一直在猜測的「湯告魯斯」版Iron Man──Superior Iron Man!

【相關圖輯】WandaVision|紅女巫伊莉莎伯奧遜喊戲曬神級演技(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 12

《洛基》

雖然根據目前可能出現的角色數量,大家最愛的洛基一角在《奇異博士2》登場的可能性不大,但劇集《洛基》(Loki)卻是絕對要補齊的作品,因為前者的標題「失控多元宇宙」的發生可說是源自於後者,有看《洛基》的讀者們肯定都知道,在最後一集,洛基的變體「Sylvie」一刀砍死了時間調查局的幕後主使者「征服者康」(Kang the Conqueror),然而這個康雖然用盡了各種見不得光的手段,卻也都是為了維持時間線的秩序,如今這個屬於正派的康死了,不僅時間線大亂,也可能讓其他宇宙的反派康紛紛出現,使復仇者聯盟面臨全新的危機。

《無限可能:假如…?》

除了前述提及的《溫黛與幻視》、《洛基》外,《無限可能:假如…?》(What If...?)也是觀看《奇異博士2》之前不可不看的影集之一,其中最深刻的關聯莫過於「Supreme Strange」,他是來自另一個宇宙的奇異博士,因愛人「Christine」的死而走向歧途,成為掌握禁術和黑暗力量的強大魔法師。

作為首個預告爆點出現的他或許會在本作中與主宇宙奇異博士爆發衝突,同時帶出多元宇宙的更多可能性,畢竟我們都知道,在《無限可能:假如…?》中,「Supreme Strange」的宇宙因爲自身破壞了時間和萬物的規則而遭到反噬,因此被全然破壞,或許他在即將上映的《奇異博士2》中有著搶奪主宇宙的目的。

另一方面,在《無限可能:假如…?》的另一個篇章中,所有的復仇者聯盟英雄紛紛變成喪屍,倖存者力圖對抗以求生存,而奇異博士在該篇章中同樣被變成了喪屍,那模樣不禁讓人聯想到夢魘版預告末那令人興奮卻又匪夷所思的畫面,也就是同樣在預告中出現的「Defender Strange」展現了有如喪屍的樣貌,編輯推測劇情發展將會是來自其他宇宙的捍衛者奇異博士遭逢不測,並轉化為喪屍和主宇宙奇異博士產生衝突。

【圖輯】點圖放大看《無限可能:假如…?》喪屍篇👇👇👇

+ 5

至於為何捍衛者奇異博士會變成喪屍,編輯認為應該是Wanda所為,畢竟在預告中,她有疑似喪屍化的狀態,且在《無限可能:假如?》中,Wanda也同樣變成了喪屍,喪屍化的她十分強大,再加上她可能作為反派的身份,以這樣的身份去進行任何行動也絲毫不奇怪。

《蜘蛛俠:不戰無歸》

最後一部作品想必不用編輯多做介紹,也就是去年底大家為之瘋狂的《蜘蛛俠:不戰無歸》。在劇中,奇異博士答應小蜘蛛無理且危險的要求,替他施展讓全世界忘記他是蜘蛛人的法術,然而過程中小蜘蛛不停地提出新的要求干擾他,結果引發了多重宇宙的危機,讓各個宇宙蜘蛛人的敵人現身在主宇宙中,而最後為了解救即將陷入失控的多重宇宙,小蜘蛛再次要求了奇異博士替他施展法術,在這之後的故事便是接續到了《奇異博士2》,簡單來說,若想了解《奇異博士2》的時空背景和奇異博士在該作中的心境,勢必得看《蜘蛛俠:不戰無歸》。

【同場加映】蜘蛛俠:不戰無歸|蜘蛛俠做攝記、送外賣 7個窮到燶的超級英雄(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 4

延伸閱讀:

死侍、X 教授否認出演《奇異博士 2》?金鋼狼回歸?《復仇者聯盟》不再有續集?盤點近期所有漫威相關消息,一窺宇宙未來走向!

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】