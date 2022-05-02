台女星阿喜罕露性感！S型完美曲線表露無遺 網民一睇下半身尖叫
撰文：TVBS新聞網
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台灣女藝人阿喜（林育品）個性開朗，長相甜美，又因為擁有魔鬼身材被封為「宅男女神」。近日她罕見以大尺度裝扮示人，換上性感連身衣，超兇上圍一覽無遺，私密處只剩一塊布遮擋，火辣尺度掀暴動，甚至釣出男友無尊也立刻按讚。
阿喜30號在Facebook發文，曬出多張穿著白色連身高衩連身衣的黑白美照，寫下：「這個到底要怎麼穿？」照片中阿喜將手靠在牆上，露出性感S曲線，美腿再加上蜜桃臀，大秀好身材，另外胸前的挖洞U型設計，讓阿喜的E級美胸呼之欲出，火辣指數破表。
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照片曝光後，粉絲看了全噴鼻血，暴動留言「流量密碼就在這了」、「阿喜好美喔，好辣又性感」、「羨慕無尊」、「太辣了啦！血都快噴出來了」、「別人的女朋友總是不會讓人失望」；還有眼利網友發現，阿喜發出辣照後，男友無尊也立刻按讚，看來對女友的美照相當滿意。
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