謝安琪(Kay)與老公張繼聰育有一對寶貝仔女,大仔張瞻眨眼間今年已經15歲。昨日Kay與老公都有於IG post出一張他們一家四口外出吃飯慶祝仔仔生日的溫馨合照,相中可見張瞻留了一頭中長的鬈髮,十分型仔,而妹妹張靖就倚在哥哥身前擺出V家手勢,相當可愛。

幾年前一家四口合照,張瞻同妹妹都好細個。(ig圖片)

Kay留言表示:「突然之間原來你已經15歲了,我還未適應你漸漸變低沉的聲音呢。謝謝你不嫌我囉嗦,常常陪我聊天,分享你每天的新奇古怪生活趣事。希望你慢慢長大,就算再長大一些,再長大多一些,仍然會像現在這樣,喜歡拉着我跟我撒嬌。願你一直被愛你的人包圍,無論日子怎樣,讓你永遠有力量,活好你的每一天,要記得現在的你和小時候的你,就是這樣簡簡單單開開心心,這樣的你很了不起。祝你生日快樂 我的瞻瞻💕」。張繼聰則寫道:「Happy birthday to my boy, We love u.」

