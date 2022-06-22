泰國女星Tangmo墜河案懶人包　媽媽收「天價賠償金」認疑犯做契仔

泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo）因出演泰劇《吹落的樹葉》走紅，沒想到她2月24日晚間和友人搭乘快艇共遊湄南河時竟墜河身亡，而整起意外卻是疑點重重。



不過，Tangmo墜河案除了需查清究竟是他殺還是意外，更讓人關注的是其親媽媽Panida的詭異舉動，不僅收了嫌疑人的巨額賠償金表示要和解，隨後又說要翻案，如今還和想替Tangmo伸張正義的團隊鬧翻，引起泰網炮轟。

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事實上，Tangmo母親先前曾公開表示，女兒Tangmo是知名女演員，因此想要索賠高額賠償金，而作為嫌疑人之一的遊艇老闆最終也答應賠償Tangmo母親這筆巨額，雙方竟就此達成了和解。不料，Panida之後又表示，她只原諒了遊艇老闆和其中一位參與派對的男富豪，但仍不會原諒Tangmo的經紀人和其他人，還強調一定會為女兒查清真相，峰迴路轉的操作讓泰網看傻了眼。

另外，Panida自女兒墜河至今已換了四名律師，首先是不滿前兩名律師力挺想吃案的警方，再加上當時被網友稱為「天才大叔」的偵探Atchariya及議員Tae都認為Tangmo是慘遭謀殺、想替Tangmo查清真相，Panida才委託Atchariya與團隊擔任第三名律師，意圖替女兒伸張正義。

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不料，Panida近日竟爆出和Atchariya撕破臉，只因前者希望以泰國刑法290條「過失致死罪」提告，但後者認為需以288條的「謀殺罪」提告，雙方為此鬧翻。對此，Panida表示，是因她從未看過Atchariya的關鍵定罪影片，害怕若按照後者的意見以「謀殺罪」提告，恐有很大機率讓自己因「證據不足」而敗訴，甚至會面對牢獄之災。

不過，Atchariya則出面反駁Panida的說辭，認為對方人前人後的說法不一致，雖對外強調很愛女兒、想討回公道，但私下卻一直想看關鍵定罪影片，甚至還和先前拿了賠償金和解的富商Por和遊艇老闆關係相當密切。對此，Atchariya決定以「Tangmo墜河案授權律師」的身份，直接向最高法院提告同船的五位嫌疑人涉嫌謀殺罪，而此提告也已被法院受理。

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此舉卻氣得Panida炮轟Atchariya，因她認為若以「過失致死罪」提告，嫌疑人最多會坐牢兩個月，但若是以「謀殺罪」提告，嫌疑人最重恐遭判死刑，她表示不想要鬧得如此嚴重，若以前者提告，還可求償一億泰銖（約港幣二千二百萬元）。更令人傻眼的是，Panida先前曾公開表示，已收了富豪Por當乾兒子，表示對方很乖、經常會致電關心，認為Atchariya的「謀殺罪」提告恐讓她和乾兒子產生嫌隙。

對於Panida的一連串操作和發言，Atchariya先前也開直播坦言，對於Tangmo的離世相當心痛，透露自己在為Tangmo翻案時疲於奔波，沒想到如今卻遭到Panida背叛，更提及Panida早在Tangmo三歲時就拋棄女兒，反倒是女兒成名後才回來相認。Atchariya強調，自己並非想藉此逞英雄，只希望泰國司法不再是「有錢無罪、無錢有罪」，更在鏡頭前哽咽質問Panida： 「你真的是Tangmo的媽媽嗎？」

影片曝光後，頓時掀起泰網熱議，紛紛力挺Atchariya繼續追查真相，更炮轟Panida見錢眼開的離譜行為：「怎麼會有這種媽媽」、「希望Tangmo真的可以沉冤得雪」、「越看越覺得心寒，但越心寒就想繼續看下去，因為我們都希望真相可以水落石出」、「希望大叔可以查清真相，讓那些人都去坐牢吧，希望Tangmo媽媽也可以進去！」

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