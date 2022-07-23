專訪｜楊紹鴻歷TVB最有人情味時代　文頌嫻：後期捧自己人咁咪走

由楊紹鴻和文頌嫻主持的港台節目《一起走過》正在熱播，來到第三輯楊總找來文頌嫻一起主持，在文頌嫻復出拍《打天下》之前，楊紹鴻已經想邀請她來節目客串。雖然最終未能成事，即使未做過主持，但楊總一直希望能夠與文頌嫻合作，原來文頌嫻第一次入行拍戲便是楊總的作品，兩人在亞視有多年合作的關係，當楊總離開亞視後，文頌嫻也過檔去無綫（TVB）。

楊紹鴻和文頌嫻兩人多年前已在亞視合作。（梁碧玲攝）

談到與楊總的關係，即使不常見，靠社交平台或訊息維繫感情，但真正朋友就是不用時時見，文頌嫻說：「我打從心底一個好尊重嘅人，我結婚都係會諗起佢請佢飲，我結婚唔係請好多人，反而ATV幕後我有請，TVB幕後我印象係無請，唔係唔熟，但（ATV）情感深厚啲，唔係剩係工作夥伴關係。楊總識好多朋友，佢出一句聲，好多朋友會赴湯蹈火，因為佢自己係一個咁嘅人。」

文頌嫻46歲但依然童顏。（梁碧玲攝）

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文頌嫻回憶當時離開ATV的情形，其實有不少幕後勸她不要過檔TVB，她憶述：「嗰時有幕後叫我唔好走，TVB唔適合你，但嗰時亞視其實都變變哋，人都走咗好多，仲有咩人情味？」80年代已在TVB楊總再補充：「TVB 80年代人情味其實都好好，好多幕後收工都唔返屋企，但始終係商業機構，個制度會令人慢慢變。亞視冇得講，因為資源唔夠。」

楊總身在TVB的年代還有發哥等人。（梁碧玲攝）

文頌嫻覺得雖然ATV規模無法與TVB相比，但身在其中一樣覺得自己能夠有所作為。「其實我哋好有士氣，嗰陣時有人講就算ATV做主角又點，出到嚟咪又係冇人識你，聽到緊係唔舒服，但唔代表我認同。」文頌嫻笑言年青時候心中仍有團火。她續說：「喺弱台會容易滿足，嗰時喺TVB低過40點冇得慶功，ATV有雙位數字已經好開心，嗰樣嘢係唔同嘅。（喺TVB）變咗冇咁容易滿足，變咗佢哋一路爭爭爭，好表面，好似乜都唔使做已經坐定35、36點，我哋喺ATV就會去爭取。」

兩人私交甚篤，經常寸寸貢傾偈。（梁碧玲攝）

到最後，離開TVB也是為自己尋找一條新出路，當時TVB人材愈來愈多，文頌嫻作為非親生女，感覺不是味兒，她說：「後期捧返自己人，咁咪走囉，咁多年喺溫室入面都想出去試吓，出面經理人公司又出高少少錢，返國內拍咗幾套戲。嗰時入到TVB佢有問我想點樣形式，我就揀簽合約，我走嗰時29歲，佢嗰時都好多人，冇話後唔後悔嘅。」

文頌嫻表示囡囡大個了，會更多時間投放自己的工作。（梁碧玲攝）