賴琳恩突曬2張床照　跌膊露肩卻敗給了長腿　學她4招練成白滑美腿

擁有一雙白皙傲人長腿、常在社群平台分享美照的台灣性感女神賴琳恩，自2017年和陳乃榮結婚後，依然穩站網友心目中的性感女神，近日她分享和好友一起拍的「床照」，身穿浴袍露香肩，惹火指數更是百分百！老公陳乃榮也忍不住在留言區發聲。



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賴琳恩po性感照，陳乃榮：我拍的更好

日前賴琳恩分享了兩張性感床照，和好友穿著浴袍大露香肩美腿，賴琳恩說：「你身邊有沒有這種朋友？出去玩很喜歡幫你拍照，而且都指定要拍性感照，拍完還會邊欣賞邊說，我拍的真好。」結果美照釣出老公陳乃榮留言，說：「那是我在工作，不然我拍得更好。」賴琳恩也回覆老公：「可是每次你拍完，我都會懷疑自己。」夫妻甜蜜互動簡直大放閃光！

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擁傲人美腿靠的是這些小事

賴琳恩從模特兒時期，就以一雙傲人美腿聞名，不但比例修長且線條勻稱，是讓所有女生都羨慕的仙女腿！而賴琳恩也分享過自己保養美腿的秘訣，其實並不是多艱難的鍛鍊，重點是在做對重點與持之以恆！

一、深蹲運動

例如她常做的深蹲運動，次數不用多，但每一次蹲下去就要停留2-3分鐘，比起蹲下去只停留幾秒會來得更有效果。

二、睡前抬腿

另外睡前抬腿也是必做功課，她會把雙腿併攏抬高90度，慢慢地放下到45度，每次停留10秒鐘、做50下，賴琳恩說：「放下速度要慢，做到抬不起來為止才有效。」

三、抬腿拉筋

賴琳恩注重美腿不是只有多細多瘦，不水腫、乾淨清潔也很重要！只要工作或有穿高跟鞋，她就一定會做抬腿拉筋，將腿抬起後膝蓋往臉部靠攏，感受小腿後側延伸到大腿後側的拉伸感，具有伸展肌肉的效果，就不怕變成蘿蔔腿！另外她也會用大拇指按壓小腿肚按摩、天天擦乳液保養，不讓肌膚乾燥暗沉，還會加強腳後跟保濕，連腳趾甲都很注意清潔、形狀與指甲油修飾！

四、執行「每餐4-5分飽原則」

如果需要短期控制體重，她就會執行「每餐4-5分飽原則」，賴琳恩說：「我什麼都吃，但是把量從全飽改為吃到四、五分飽就好，光是減少量，搭配超簡單的運動，一個月就能達到目標。」

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