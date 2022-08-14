白雲提親登門拜訪楊繡惠父母　親密互動更在FB：「決定這天圓房」

57歲資深藝人楊繡惠日前在臉書曬出她與好友白雲的合照，大方寫下「我們在一起了，恭喜我們吧」，還附上甜蜜摟腰的照片，驚人的發言瞬間引發網友關注，但後來楊繡惠表示，兩人只是好朋友、鬧著玩的，不會走到結婚那一步；沒想到，昨（12）日楊繡惠又PO出一張爸媽與白雲的合照，寫下：「你看來提親了吧！」網友見狀也馬上在留言處刷一排恭喜。



楊繡惠與白雲時常被湊作堆，可以稱為「螢幕CP」，自從兩人宣布有「在一起」的這層關係後，就不時在綜藝節目上合體，吳宗憲甚至拱他們結婚，若是成真，他將包120萬元紅包祝賀，楊繡惠當時就PO網問網友：「你們說我要拚一把嗎？」而昨日她就突然在臉書PO出白雲登門拜訪她爸媽的照片，照片中，可以看到楊繡惠的爸爸、也就是台灣喜劇泰斗「阿西」，即使已高齡89歲，身體仍相當硬朗。

螢幕CP的互動，楊繡惠更在fb指要在這天圓房。

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楊繡惠和白雲2人手比愛心，4人開心合影，有趣的互動看來相當溫馨；PO文一出，許多藝人都留言獻上祝福，網友也相當期待這對螢幕CP未來的感情發展，笑說「恭喜、修成正果了」、「就在一起吧，祝福你們幸福美滿」，也有機靈的網友發現，昨日恰巧是中元節，大虧他們：「誰會在中元普渡提親啦！」楊繡惠則幽默的回應：「那等清明節再來圓房！」笑翻網友。

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