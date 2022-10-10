美麗戰場劇透｜陳瀅開始魔化　全因楊卓娜爆出一個天大秘密

TVB台慶劇《美麗戰場》第六集劇透



《美麗戰場》上集講到，惠芳（楊卓娜飾）向鍾勝（杜燕歌飾）提出移民美國重新開始，卻因沒錢投資當地的超級市場而擔心，鍾勝決定簽訂放棄訴訟同意書，以獲取二千萬賠償金。警員懷疑勝記士多販賣違禁藥物，家寶（陳瀅飾）離開警署後，竟向威爺（李成昌飾）要求帶家琪（蔣家旻飾）回家……裕進（丁子朗飾）欲私下約靜兒（劉佩玥飾）外出，靜兒警告他別傷害小美（陳曉華飾），裕進竟向小美反稱靜兒作主動。惠芳與創發（吳家樂飾）將喝得爛醉如泥的鍾勝送回家，創發竟拉惠芳到浴室溫存，鍾勝撞破二人醜行，盛怒下向創發揮刀；家琪回家直認早知一切，反勸鍾勝成全二人！

劉佩玥俾人屈。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，家寶返家，驚見鍾勝出事。及後，惠芳、家琪嚷着要離開，家寶質問惠芳、家琪，鍾勝之事可與二人及創發有關……家寶得悉家明（張馳豪飾）放棄赴加拿大升學的機會，家明告知她原因，兩人開展情侶關係。2006年，靜兒開始雜誌狗仔隊的工作，首天開工便弄傷腳，並到小美父親的跌打館診治，從而知道裕進的惡行。靜兒往勸小美三思，卻落得反目下場。鍾勝曾替惠芳任擔保人四處借貸投資，惠芳下落不明，債主們要家寶代父還債……

又有狗血劇情。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「楊卓娜臨走前會講個天大秘密畀陳瀅聽，令佢嘅人生觀會有好大轉變，佢呢個角色開始唔會再咁軟弱，聽日會有個時空返翻去2002年，又會有啲新線索。」