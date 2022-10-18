披荊斬棘2｜吳建豪由墊底變冠軍！網民讚唔停：跳舞還得是他才行

吳建豪（VanNess）先前在《披荊斬棘2》初舞台空降演出炸翻全場，隨著節目來到四公演出，吳建豪與任賢齊、楊長青（ICE）合作加分賽〈空空〉，讓原先團隊墊底名次，直接逆轉勝成為四公演出第1名！原先吳建豪與其他哥哥僅分配合唱不同段落，但節目導演提出因哥哥們各有特長，希望可以把各自擅長的實力發揮出來，於是吳建豪挑戰整首歌曲以舞蹈呈現，還邀請到曾合作《罪人》舞蹈的著名編舞老師馬曉龍一起編舞，但因老師檔期時間有限，2人僅有見面6小時的時間編舞、學舞，吳建豪爾後便自行看著影片反覆練習，超強學習力驚呆眾人。



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吳建豪也在編舞部分加入許多自己想法，在個人Solo部分加上許多手部變換動作：「我覺得〈空空〉這首歌想表達，一個過程在消化然後想要突破，想說的話但又不行，內心有很多掙扎的情緒。」歌曲拉扯的心境，靠著手部舞蹈動作表現十分有戲劇張力，因此吳建豪在表演一開場，雙手就被袖子綁住，短短10幾秒手部動作變化萬千，搭配任賢齊、ICE楊長青的歌聲，宛如欣賞一場舞台劇表演。

不僅如此，吳建豪更在舞台上大秀地板Wave、後空翻等高難度舞蹈動作，中段搭配整首歌的氛圍，舞台上刮起的風猶如神來之筆，吳建豪在表演與風對抗的情景中，將強大的身體控制能力表現的淋漓盡致。演出到最後更只身穿白色背心，秀出強健二頭手臂肌肉，將現場張力氣氛燃到最高點！

節目最後公布結果，原本排名墊底的團隊名次，靠著3人的加分賽反敗為勝，變成第四公第1名，吳建豪在節目中的個人排名喜愛度也飆升至第3名，這段演出曝光後，也屢屢掀起網友熱議：「跳舞還得是吳建豪才行」、「舞蹈感染力太絕了」、「這支舞把〈空空〉昇華到了另一個境界！」

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