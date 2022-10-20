美麗戰場劇透｜陳瀅慘遭李成昌迷姦　場面尺度極大膽超越TVB底線

TVB台慶劇《美麗戰場》第十三集劇透



《美麗戰場》上集講到，佳麗珍（蔡嘉欣飾）不滿家寶（陳瀅飾）對待家琪（蔣家旻飾）的態度，想到誣陷家寶偷錢包，令她身敗名裂。眾佳麗起哄，要搜查家寶的儲物櫃……名媛唐昕（朱晨麗飾）回港，第一件事是要振宇（方力申飾）解釋跟家寶的緋聞，原來唐昕和振宇同是天涯淪落人。靜兒（劉佩玥飾）完成專訪與富貴（林盛斌飾）閒聊，富貴竟表明要追求她，靜兒斥喝富貴後離去。雜誌社高層滿意靜兒的表現，靜兒藉機提出揭露家琪背景，作為下期封面故事……靜兒找家寶「慶功」，家寶不滿靜兒事前無通知，並將她牽扯下水。

阿bob展開攻勢追劉佩玥。（《美麗戰場》截圖）

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《美麗戰場》最新一集講到，關於家琪的娛樂新聞因黑手介入而被抽起，靜兒為此極為不忿，但同時獲高層提醒要小心有後台的家琪。富貴等候靜兒下班向她道歉，靜兒表明二人暫時只能做朋友。家明即將飛赴加拿大，家寶提出送機，她打算到機場時卻遇見家琪。家琪已佈局務要令家寶身敗名裂，但人算不如天算……一言急忙致電家寶，要召開記者會。一言在記招向傳媒宣佈家寶退選香港小姐，並為她接洽了電影女主角的新工作，而新片其中一位投資者正是振宇。

集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「每次TVB劇有強姦戲，啲人都會話最多得一秒，今次真係唔只一秒，同埋個尺度，啲人會話TVB可以有咁嘅尺度架咩？」

陳瀅被迷姦。（《美麗戰場》截圖）

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