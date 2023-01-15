韋禮安成廠商新寵兒　唱足30場大小尾牙、春酒至年廿九先休息

韋禮安近期成為廠商新寵兒，今年大小尾牙和春酒場接了約30場，今受邀到有台灣「電商萬磁王（磁力王）」之稱的瑪菲司感恩盛會演出。



現場演唱近期YouTube點閱破億的《如果可以》，讓現場搶購商品的民眾聽得如癡如醉，瑪菲司老公H先生透露自己和韋禮安是打籃球的「球友」，才有機會請到他來唱歌，讓瑪菲司直呼：「你是尾牙萬磁王！」

按圖看韋禮安演唱畫面！

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韋禮安先是演唱《如果可以》，主持人談到他之前於天后蔡依林（Jolin）演唱會擔任嘉賓，與Jolin手牽手合唱，瑪菲司立刻要老公轉過頭，嗲說「我的手空著」，韋禮安笑說：「當然可以，你準備好跟蔡依林『間接牽手』了嗎？」之後又美聲獻唱經典歌曲《女孩》。

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韋禮安演出完隨即趕場去錄製《紅白》，經紀人透露今年韋禮安大小尾牙和春酒場接了約30場，直到年二十九當天才開始放春節，預計休到29日，問到韋禮安今年吸金多少？經紀人笑說：「還沒算。」而去年9月登記結婚的他，問到做人進度？經紀人代為表示：「不急。」

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