姚焯菲出國求學鍾柔美問侯得兩句回應？　潘靜文打圓場：佢冇時間

鍾柔美（Yumi)、潘靜文（Sherman）及文凱婷（Aeren)今日（27/1）齊齊現身黃埔出席新城團拜活動。被問到新年如何度過？Sherman表示：「我係食住肥住咁過，希望可以快啲痾清佢。」而Yumi就話：「我主要係食同瞓同埋去玩，因為上個月聖誕假都係用晒嚟溫書，而家考完試，又加試有新年假期，就利用呢假期好好去釋放自己嘅壓力，同朋友去咗海洋公園玩，總之未去過嘅、又未玩過嘅都會去。」

文凱婷、鍾柔美及潘靜文今日齊齊現身黃埔出席新城團拜活動。（葉志明攝）

而Aeren接著說：「我呢年都過得好開心都有去玩。喺未到新年嘅時候，以為自己係冇晒朋友，但竟然同我所諗嘅唔同，嚟到新年嘅時侯，原來我仲係有朋友。因為過往個一年，我哋呢行比較唔定時，成日約好嘅飯局我都會甩底，咁有時說會諗，我遲啲會無晒啲朋友，但最開心佢哋新年竟然會搵返我，仲仍然記得有我呢一個朋友，令我感到安慰。」

被問到姚焯菲已出國求學，有否即時聯絡對方問好？Yumi表示：「我有傳短訊俾佢，叫佢小心啲好好保重，而佢都有即時回覆，Ok,Thank you 。」（回應只得兩句！）Sherman接著說：「可能佢啱啱過到去，可能冇乜時間覆去應酬我哋，咁所以我哋係明白嘅，相信之後佢係會覆返晒嘅。」

姚焯菲日前出國求學。