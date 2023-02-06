井柏然《君子盟張公案》打破1個陸娛禁令突上架　8大賣點逐個數

大陸劇／內地劇《張公案》打破「耽改禁令」改名《君子盟》上架，井柏然和宋威龍領銜主演，1月30日正式播出，總共29集，是一部古裝懸疑探案，網友表示：「井柏然原聲台詞好出色」、「嘴角和眼角都是戲」、「破案驚險又刺激」、「兩位古裝扮相太驚豔」、「一直反轉再反轉」、「雙男主（耽美）有望啦」，小編特別整理「《君子盟》8大賣點」！



【圖輯】《君子盟》（張公案）打破陸娛禁令突上架！點圖放大了解8大賣點👇👇👇

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君子盟（張公案）八大賣點一、劇情介紹

改編自大風颳過小說《張公案》，以雍朝為背景，開篇從禮部侍郎「蘭珏」為了一顆藏有詔告他通敵叛國的珠子密信，三番五次利用貧窮今科士子「張屏」犯案，但卻被張屏窮追猛打一心想把來龍去脈查清楚，張屏雖然多次將蘭珏置於險境，但卻也陰差陽錯救了他的性命，蘭珏借故把張屏留在府中，沒想到接踵而來的「二皮匠的毒藥」、「摩籮族的天譴」、「獻祭六聖的神秘人」環環相扣，又跟二十年前的通敵叛國案有關，兩人共同探案解謎、尋找身世真相的懸疑故事！

君子盟（張公案）八大賣點二、井柏然

井柏然飾演蘭珏，字佩之，禮部侍郎蘭大人，認為「士農工商皆為社稷根本，沒有貴賤之分」，父親當年通敵叛國，他作為罪臣之子，受朝廷特赦，入朝十年，常年深陷爾虞我詐的官場之中，費盡心思要當「禮部尚書」，就是為了要和南峒讀禮司往來，想打探二十年前的真相，查清當年父親之事，也因為這樣而跟「張屏」不打不相識，看不慣張屏的直性子，想看他低頭，進而產生惜才之心，井柏然出演的作品都有品質保證！

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君子盟（張公案）八大賣點三、宋威龍

宋威龍飾演張屏，西川郡今科士子，孤兒出身，因為家中貧困而在街邊賣麵，性格剛介耿直，直言不諱，在每個地方都如魚得水，從師傅那習得「鏡花水月術」，秉持著「倘若人人關心真相，黑暗便無處可藏」，來京城考試就是為了進大理寺，尋找他最崇拜的神探「慕葉生」，因為對朝堂之事不感興趣，從未受過官場洗禮，故能守住本心，某次查案查到「蘭珏」身上，認為他居心叵測，接連破案後被稱為名震京城的「拉麵神探」！

君子盟（張公案）八大賣點四、配角群

《陳情令》郭丞飾演張屏同鄉好友兼麵攤攤主「陳籌」、《延禧攻略》洪堯飾演刑部王侍郎兼蘭珏好友「王硯（字墨聞）」、《從結婚開始戀愛》張舒淪飾演「永宣帝」、《司藤》師悦玲飾演朔陽李氏「皇太后」、《雙世寵妃2》宗曉軍飾演伴月樓老闆「賈富貴」、《我只喜歡你》強巴才丹飾演蘭珏下屬「旭東」、《法醫秦明之讀心者》陳創飾演啞巴「二皮匠」、《媚者無疆》汪鐸飾演「辜清章」、《卿卿日常》侯桐江飾演「師父」！

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君子盟（張公案）八大賣點五、友情出演

《長歌行》李泰延飾演蘭珏父親「蘭林」、《雪中悍刀行》王建國飾演太后身邊公公「應熹」、《扶搖》張志忠飾演禮部尚書「龔頌明」、《遇見幸福》張紹榮飾演大理寺卿「陶周鳳」、《理智派生活》任洛敏飾演太尉「王勤」、《人世間》楊猛飾演柳太傅「柳羨」、《唐朝詭事錄》楊雲棹飾演「玄機」，各個都是演戲多年的戲骨，特別是王建國妞妞們一定都認識，出演過《鶴唳華亭》、《誰是兇手》、《愛的二八定律》等作品！

君子盟（張公案）八大賣點六、張屏aka句點王

懸疑中帶點喜劇成分，最讓小編覺得搞笑的就是句點王「張屏」，跟蘭珏對話分分鐘冷場，像是「科考在即你不溫書備考，在街頭賣麵（答：因為窮）」、「你願自力更生倒也是難得（答：我是孤兒）」、「本官可以幫你推舉富紳家中（答：您和大里寺熟嗎）」、「在這柴房也是如魚得水（答：還好）」、「那本官還要謝謝你了（答：大人不必客氣，舉手之勞）」，天都被他給聊死了！

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君子盟（張公案）八大賣點七、可怕殺人案

如果喜歡看刑偵懸疑的話，這部古裝殺人案驚悚出新高度，像是「戲台紅衣花魁上吊無火自燃焚火案」、「戶部尚書之女楚啟兒殺人定身攝魂案」、「封家兄弟無頭屍案」、「用屍體做成神像的六大聖賢殺人案」、「嶙南道摩籮村滅村天譴案」，每個死狀都相當淒慘，還有血書「傀儡作惡，其主當誅，狗官今在，亡我大雍」、「通敵密信，禍心暗藏，子承父業，恬不知愧」，和讓人揮之不去的恐怖市井歌謠「叛賊在何處，懸掛集市口，叛賊問是誰，非豬即是狗」！（抖.gif）

君子盟（張公案）八大賣點八、原聲帶

身兼演員和歌手的「井柏然」也特別獻唱片頭曲〈別〉，另外還有趙亮棋〈天下大福〉、王嘉寧〈帶長劍攜秦弓〉、郭丞〈此去宜平縣〉、婁雲青〈一栩魁儡木雕成〉、侯桐江帶來插曲〈山中一壺酒〉和〈牛兒醒了要吃草〉等！

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