蔡天鳳碎屍案｜一家六口溫馨生活照曝光　Abby獲譚仔老爺奶奶寵愛

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳），前日（24日）被發現遭謀殺分屍，消息震驚全城。Abby前日被揭發遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋，重案組已先後拘捕其前夫以及前夫的父母及胞兄等人，疑與兇案有關。據警方透露，Abby與前夫的一對子女，暫時交由Abby的母親「五姐」照顧。

Abby母親「五姐」不時於網上分享與Abby的生活點滴，亦曾分享Abby與現任丈夫Chris及4名子女的合照。（網上圖片）

據悉，Abby的母親「五姐」為海南文昌人，與Abby的父親多年來一起在內地從商，Abby出身富裕，有三姊妹，她更是家人心目中的「大寶貝」。五姐與女兒Abby感情要好，活躍於社交網的她不時分享與Abby的生活點滴。身為母親的五姐形容Abby是善良優秀的大寶寶，性格溫婉有愛心，談討有禮大方得體。五姐曾表示：「兩位親家大人一直對大寶寶女兒像公主一樣，寵愛著，永遠感恩你們用感恩的心珍愛身邊每個人」可見Abby成為譚仔新抱後，深得老爺奶奶的歡心和寵愛。

五姐不時會分享女兒Abby一家六口的家庭生活照。(網上圖片)

而從五姐的過往曾公開的照片中可見，Abby與現任丈夫Chris不時都會帶同4名子女四出遊玩享受親子時光，包括迪士尼樂園、以及出海遊船河等，一家六口盡享天倫之樂。Abby的死訊曝光後，大批網民紛紛湧入五姐的抖音帳號留言哀悼，希望五姐可以節哀順變，又慨嘆「多麽幸福的畫面，這麽孝順的女兒就被人害了」、「你們太善良了，不應該幫這種壞人，太可惜了」、「剛看到新聞真不敢相信是真，心很痛」、「真的太殘忍了」、「作為文昌老鄉痛心不已，願妹妹天堂安息，嚴懲行兇者」。

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