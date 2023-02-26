蔡天鳳案｜肥媽讚死者愛笑性格好　怒斥前夫一家：成家人都有問題

28歲名媛蔡天鳳遭殺害再肢解碎屍，案件轟動全城，由於死者生前活躍於時裝界，又曾登上法國時尚雜誌封面，甚至會出席名人聚會，因此與圈中明星亦有過一面之緣！

蔡天鳳被殺，轟動全城。（IG@xxabbyc）

今日（26/2）肥媽出席公開活動提到蔡天凰碎屍案一事，她表示與死者在私人派對上見過面，形容她是一個愛笑又有禮貌的人，為她的死訊感到憤怒又痛心：「佢成日都好有笑容、好親和、好有禮貌。（咁年輕就走咗會唔會好心痛？）唔係淨係年輕，佢人都好人，咁仲有家庭同留下嘅子女呢，真係好離譜啊！」

肥媽與死者蔡一鳳在私人派對上見過面，形容她是一個愛笑又有禮貌的人 。（馬嘉怡攝）

肥媽更怒斥前夫一家竟為「錢」不惜殘忍殺人：「太離譜啦，點解可以為咗錢咁冇良心？仲有佢成家人都有問題㗎喎，又強姦又呃數，喂！成家人都有問題，好憤怒（係咪建議重判？）應該囉，緊係要重判啦，人命嚟㗎嘛，同埋家庭嘅教育呢次話咗俾你聽好緊要，你睇吓佢父母嗰個教育，以前都呃人錢做緊逃犯，你唔教好個細路哥，比佢睇到『錢』係咁重要係好危險！」最後肥媽更心痛表示：「點解香港會變成咁㗎呢？」

應屆港姐都有出席活動。（馬嘉怡攝）