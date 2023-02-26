蔡天鳳案｜肥媽讚死者愛笑性格好 怒斥前夫一家：成家人都有問題
28歲名媛蔡天鳳遭殺害再肢解碎屍，案件轟動全城，由於死者生前活躍於時裝界，又曾登上法國時尚雜誌封面，甚至會出席名人聚會，因此與圈中明星亦有過一面之緣！
今日（26/2）肥媽出席公開活動提到蔡天凰碎屍案一事，她表示與死者在私人派對上見過面，形容她是一個愛笑又有禮貌的人，為她的死訊感到憤怒又痛心：「佢成日都好有笑容、好親和、好有禮貌。（咁年輕就走咗會唔會好心痛？）唔係淨係年輕，佢人都好人，咁仲有家庭同留下嘅子女呢，真係好離譜啊！」
肥媽更怒斥前夫一家竟為「錢」不惜殘忍殺人：「太離譜啦，點解可以為咗錢咁冇良心？仲有佢成家人都有問題㗎喎，又強姦又呃數，喂！成家人都有問題，好憤怒（係咪建議重判？）應該囉，緊係要重判啦，人命嚟㗎嘛，同埋家庭嘅教育呢次話咗俾你聽好緊要，你睇吓佢父母嗰個教育，以前都呃人錢做緊逃犯，你唔教好個細路哥，比佢睇到『錢』係咁重要係好危險！」最後肥媽更心痛表示：「點解香港會變成咁㗎呢？」
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
香港01為你準備了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby老公為譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。而4疑兇背景曝光，多人以前涉及多個案件。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫疑潛逃時落網，香港01更有獨家被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。被捕蔡天鳳Abby Choi前大伯容貌曝光(有圖)，警方押前家姑到死者寓所搜查。
蔡天鳳Abby Choi的前夫Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......