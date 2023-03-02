蔡天鳳案｜媽媽五姐親證關係融洽：感恩善良寬容的兩位親家大人

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害烹屍一案驚動香港，受害人留下四名子女，有兩女兒跟前夫所生，一子一女跟現任丈夫譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子Chris所生，早前有知情人士表示Chris會幫Abby照顧4名子女，即使有兩位不是自己所生，但他一樣對他們如親生子女一樣。

Abby一家六口的家庭生活照。(網上圖片)

早前報道過Abby的媽媽與女婿Chris的感情相當要好，看她的相片，與Chris關係親如母子，Chris還會親「五姐」的臉頰。其實五姐也非常感恩Chris的父母，即親家，她曾在抖音表示：「感恩善良寬容大度的兩位親家大人，一直對大寶寶女兒像公主一樣寵愛着，永遠感恩你們用感恩的心珍愛身邊每個人。」可見譚父譚母對Abby與前任所生的女兒一樣竉愛。

蔡天鳳與家姑的關係也良好，蔡天鳳家姑早前在現場拜祭時亦泣不成聲，其後蔡天鳳家姑亦接受《東張西望》的電話訪問，傷心感嘆：「我一直對四個小朋友好好同好錫佢哋，上年聖誕我兩公婆仲同我個仔新抱啦4個孫2個工姐姐啦，一齊去日本玩，好開心，冇諗到會成為追憶。」

Abby聖誕先同家人一齊去完日本。(節目截圖)

蔡天鳳家姑繼續說：「今日個新抱頭七呢，去到龍尾村路過慈山寺，覺得好心寒，竟然啲衰人係觀音腳下做啲咁喪盡天良嘅嘢，去到龍尾村見到間屋仲傷心，好傷心好痛。最細嗰個小朋友得3歲，就冇咗媽媽好陰公，希望Abby早日沉冤得雪，拉晒啲衰人，等佢一路好走，早日安息。」

Abby與家姑的關係良好。(節目截圖)

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