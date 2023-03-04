「蝴蝶姐姐」Yumi.k再曬性感成功騎刧演唱會　網民：輕鬆揮低ITZY

韓人氣女團ITZY上月底在在台灣林口體育館開唱，吸引8000人到場朝聖，當地性感網紅Yumi.k也是其中一位粉絲，不過她的打扮似乎比台上的5位歌手更吸睛，她在IG分享在場內穿著超辣爆乳裝的照片，險些引起網友暴動。



Yumi.k穿著火辣，時常分享辣照，這次去看ITZY演唱會也不例外，她在場內拿著應援手幅拍照，發文表示：「第一次看韓團演唱會～好讚，希望下次能坐第一排」，大讚成員申留眞「太帥了啦，戀愛了」。

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她身穿紅色超辣內衣，綁頸肩帶相當火辣，不少粉絲留言喊「穿這樣太誇張」、「不冷嗎？我看你後面的人穿得好多」，也有許多粉絲大讚她身材好，快要把台上韓國偶像比下去。

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