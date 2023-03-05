方力申同Maple拍拖首周即見家長　父母極之喜歡女友不介意她過去

方力申 (Alex) 今日與顧定軒、蘇皓兒齊齊出席「點滴是生命」旗艦慈善跑活動，Alex昨日大方認愛邪教性侵受害者Maple Yip (葉萱)， 令他成為新聞人物。今日在活動上繼續被問及有關女友Maple的事。

方力申 (Alex) 今日與顧定軒、蘇皓兒齊齊出席「點滴是生命」旗艦慈善跑活動。(葉志明攝)

Alex被問到平日可有與女友一起做運動，他說：「無呀，無呀，暫時都未有。(你尋日公開戀情後，女友有咩講？) 尋日之後我哋有傾偈，我之前都有同佢講咗我會講啲咩呀，因為我都會同佢屋企人溝通，佢屋企人想我講啲咩，唔想我講啲咩，所以我哋都好有溝通下去講嘅。咁當然我講多咗少少啦，講多咗佢曾經話想分開呀，但係都ok，佢都無嘢。(佢有無預計過咁早公開？) 咁我哋兩個都無諗過咁早嘅，咁但係當有人講嘅時候，既然係真嘅都唔怕畀人知囉。(佢睇到報道有咩反應？) 其實佢本身係個好勇敢嘅人啦，咁所以我覺得佢真係好硬淨。咁當然啦，我就叫佢唔好睇裡面啲comment啦，comment會有各種唔同嘅意見，睇個報道，睇個新聞我講嘅嘢就足夠。」

方力申女友Maple。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

Alex坦言在他公開戀情後，當然令女友構成壓力，因為多了人知道。他說：「我今日揸車嚟喺度諗，如果佢唔係同我一齊嘅話，其實淨係出一個新聞講一個香港女仔嘅呢件事，其實都可能會有人講，都會有唔同嘅聲音，既然我係大家認識嘅一個人去講佢係一個好可信嘅人，其實我覺得可能對件事嚟講會更加正面。(報道煲大受害事件有無hard feeling？) 我無睇點樣為之煲得好大，咁受害梗係大架啦，我諗無人想發生喺自己身上。」

方力申叫女友不要睇留言。(葉志明攝)

他表示一定會花好多時間去安慰和關心女友。他也有睇該套記錄片，也知道女友返韓國拍片時曾被跟蹤，又有人要求跟女友庭外和解，畀錢解決等，他認為事件愈公開，受害者愈安全。他會陪伴女友到韓國出庭，但不知道會去多少次，暫時知道女友必須要返去一次上庭。至於可會帶女友出來見下大家，Alex表示暫時未有這個計劃，也不會情侶檔接job。他又透露跟女友拍拖一星期已帶她見家長，父母都十分之喜歡她。Alex曾表示他父母都知道Maple被性侵的事，並不介意她的過去。

方力申表示父母都十分喜歡Maple。(葉志明攝)

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）