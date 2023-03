以神之名｜方力申新歡被邪教領袖性侵　34秒極變態錄音終極曝光

Netflix曾先後推出過有關邪教的劇集及紀錄片,而最新推出的《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)聚焦於韓國攝理教教主鄭明析如何借宗教來性侵女信徒,並揭開令人心寒的真實內情。而其中一位疑似方力申新歡的受害人Maple更親自詳細大爆被性侵過程,內容極為震驚。

《以神之名:信仰的背叛》於今日(3日)下午於Netflix上架。(Netflix)

《以神之名:信仰的背叛》和韓國調查性新聞節目《PD手冊》導演曹成賢聯合製作,主要講述四名自稱是「救世主」的韓國宗教領袖人物。紀錄片探索令人毛骨悚然的真實故事,並揭發這些邪教領袖如何借民眾的盲目信仰壞事做盡。另外,早前韓國基督教福音宣教會更向法院申請臨時禁令,在紀錄片正式上架前已引起極大迴響。

韓國攝理教教主鄭明析。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

葉萱疑似是方力申的新歡Maple。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

攝理教文化開放 吸引大學生追捧

紀錄片首三集都是圍繞韓國攝理教的教主鄭明析的惡行,並揭露他借宗教及權利來性侵女信徒及當性奴。攝理教於1980年擴大福音勢力,信徒主要是大學生。一般的教會都相當保守,但攝理教的教會文化非常開放,來吸引大學生。有前教會高層及教徒都表示鄭明析氣場強勁,亦仿似有看穿人心的能力,並指他以全新的科學角度來詮釋聖經及讓信徒感受神秘體驗,讓迷蹤大開眼界,更迅速吸納到大批信徒。

鄭明析借宗教來性侵女信徒。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

攝理教文化開放,是吸引大批大學生信奉的主要原因。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

教主偏好毛髮少年輕女性

鄭明析擅長利用聖經及教義來向信徒洗腦,除了將責任推到受害者身上,更把女性當作性奴及玩物,並要求在性侵期間呼叫鄭明析為「上帝」和「主」。消息透露他偏愛身材挑高、皮膚白皙和毛髮少的年輕漂亮女性,有指教會更有相關部門處理女性性器官的資料,淫亂的生活令人咋舌。另外,鄭明析曾因強姦、恐嚇等罪名被判入獄10年,其後於去年被女信徒指控性侵。

葉萱在紀錄片中展示香港身份證。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

葉萱詳述被性侵過程。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

葉萱曾為攝理教擔任宣傳工作。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

葉萱更擔任攝理教講道師及牧師。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

方力申新歡Maple詳述被性侵過程

其中一位受害人葉萱(韓文名:鄭秀晶)在首集亮相,樣貌跟方力申的新歡Maple Yip相似度極高,引起網民注意。葉萱在首集聲淚俱下詳細講述被鄭明析性侵的過程,勇敢站出來揭發真相,希望往後不要再有女性像自己般受傷害。此外,葉萱同意公開了34秒恐怖變態錄音。錄音中,鄭明析表示:「抱我,抱緊我,說妳會永遠愛主。」、「我們的秀晶屁股真大,妳很舒服吧?」、「我好像高潮了50次」,內容極為不雅,更令觀眾感不安及心痛。

點擊下圖看詳細錄音內容: