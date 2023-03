YouTuber阿滴戴攝理教主「析」字頸鏈　親承跟妹妹曾參與教會活動

NETFLIX紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(나는 신이다/In the Name of God: A Holy Betrayal)自本月3日上架後,揭穿「JMS」、「五大洋」、「嬰兒花園」和「萬民中央教會」四大韓國邪教的真面目,令韓國的邪教問題受到全球關注引發熱議。其中被控以神的名義性侵女教徒的「JMS攝理教」變態行徑愈揭愈多,台灣知名男YouTuber阿滴近日被指是邪教教徒之一在網上引起熱議,昨日(6日)他在Instagram發文坦承自己曾經加入過該組織,但於六七年前已經離開了教會,並強調看完紀錄片後「更加確定多年前離開攝理教是正確的選擇」。



台灣知名男YouTuber阿滴及其妹滴妹近日被指是邪教教徒之一,在網上引起熱議。(IG:@rayduenglish)

早前阿滴被網民揭曾佩戴JMS教主「鄭明析」名字中的「析」字頸鏈,又有網民在網上表示多年前曾經見過未紅的阿滴和其妹妹滴妹現身過攝理教教會,又指出教友們曾經以「在YouTube教英文的學長」內來稱呼阿滴,直到多年後才知道那是阿滴本人。

紀錄片《以神之名》講述韓國攝理教教主鄭明析的惡行。(NETFLIX)

阿滴被網民揭曾佩戴JMS教主「鄭明析」名字中的「析」字頸鏈。(網上圖片)

阿滴在文中表示,因媒體及網上討論他和妹妹與攝理教的關聯,為免造成猜疑及誤會,決定仔細說明一下:「我在剛上大學時在校園中接觸到攝理教,當時參與教會活動如主日、才藝班、分享福音等,對我們來說就像是參與一般教會有的例行活動。」

他坦承當年參與教會時,的確知道鄭明析因性侵案件正在獄中,但教會人員會不斷說明這件事是被冤枉的:「(他們)並以韓國宗教鬥爭、利益抹黑等原因讓教友相信這是一件冤獄事件,並表示上網查到的都是蓄意攻擊的不實資訊。」

阿滴和妹妹已在6、7年前離開了教會。(IG:@rayduenglish)

阿滴表示在過程中逐漸對教義產生疑慮,又因為教會有很多嚴格的規定漸漸無法符合他和妹妹的價值觀,因此兩人一同在6、7年前離開了教會:「看完紀錄片後,我們也更加確定多年前離開攝理教是正確的選擇。」

現年33歲的都省瑞(阿滴)和30歲的都冠伶(滴妹)於2015年創立YouTube頻道「阿滴英文」,主要拍教英文的影片為主,頻道於2019年成為第四個破兩百萬訂閱的YouTube頻道,兩人其後於同年創立「阿滴日常」頻道記錄日常生活,現時兩頻道分別坐擁273萬及52.8萬訂閱者。